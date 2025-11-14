Suscríbete

Horacio Beamonte

Actor, cantautor y locutor con 25 años de trayectoria

Horacio Beamonte rechazó quimioterapias y nos dice: “Estoy listo para volver al trabajo”
El actor, cantautor y locutor cuenta cómo ha sido luchar contra el cáncer
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores