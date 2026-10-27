Roban a Facundo en París: dos hombres LO DESPOJARON de sus pertenencias “y ahora estoy traumado”

“Me sentí un imbécil y ahora estoy traumado, friqueado y cada vez que veo gente ya desconfío muy cabr*n”.

Lo que debía ser descanso, aventura y buenos momentos se tornó gris para Facundo en París. Y es que el propio conductor dio a conocer que fue víctima de la delincuencia.

El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ compartió un video en sus redes sociales en donde relató cómo dos sujetos se acercaron para despojarlo de sus pertenencias.

“Me chamaquearon en París”, es el mensaje con el que Facundo comenzó su clip, mismo en el que bromeó que al ser mexicano creyó que no podía ser víctima de los amantes de lo ajeno. Sin embargo, dos hombres se acercaron para intentar entablar una conversación y de un momento a otro sacarle la cartera que llevaba en su cangurera.

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El también creador de contenido añadió que tras la experiencia comenzó a sentirse inseguro y desconfiado de todos los que lo rodeaban.

“Me sentí un imbécil y ahora estoy traumado, friqueado y cada vez que veo gente ya desconfío muy cabr*n, ya no confío en mi mexicanosidad porque hasta al más mexa se le tuerce en el extranjero. Por más que te creas ching*n, ya lo dijo Homero Simpson, ‘siempre habrá un ching*n y medio’”, dijo el conductor.

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“Donde quedo aquel facundo ñerote”, “París está más peligroso que la CDMX”, “Jajaja me das vergüenza como mexa, te hace falta barrio” y “100%, desde Iztapalapa para el mundo y fui robada en plenoooo AEROPUERTO de Madrid!!! Con toda la seguridad de un aeropuerto!!!”, son algunos de los comentarios que recibió el presentador en su publicación.