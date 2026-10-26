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Julio César Chávez, Hugo Sánchez y más leyendas fueron reconocidas en evento centenario; Pepe Aguilar amenizó

El diario Ovaciones celebró sus 100 años con gala de reconocimientos a máximas leyendas.

Octubre 26, 2026 • 
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Julio César Chávez, Hugo Sánchez y más celebridades fueron reconocidas en evento centenario

Cortesía

Un concierto sorpresa y exclusivo a cargo de Pepe Aguilar amenizó una gala donde reconocieron a máximas leyendas del deporte mexicano. Se trató de la celebración de 100 años del diario Ovaciones.

En un centenario, la publicación ha registrado la memoria deportiva, política y social de México, como lo destacó el director general, Guillermo Ortega Ruiz. Durante el evento se presentó la integración de Ovaciones a la plataforma multimedia de NTR Medios de Comunicación y Stargroup.

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Pepe Aguilar

Cortesía

En la gala se realizó una entrega de galardones a 22 de los más grandes íconos del deporte nacional.

Estuvieron presentes Enrique Borja, Carlos Hermosillo, Rubén “el Púas” Olivares, Felipe “el Tibio” Muñoz, Raúl González, Carlos Mercenario, Manuel Negrete, Raúl Allegre, Daniel Aceves, Vinicio Castilla, Leonardo Lavalle, Paola Espinosa, María del Rosario Espinoza, Joselito Adame, Paola Longoria, Hugo Sánchez y Eduardo Nájera.

Y aunque no estuvieron presentes, también se reconoció a Julio César Chávez, Eloy Cavazos, Hugo Rodríguez Barroso, Sergio “Checo” Pérez y la joven promesa del ciclismo, Isaac del Toro, desde el Giro de Lombardía.

PEPE AGUILAR
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