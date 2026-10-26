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Mamá de Tatiana revela que tuvo un HIJO EXTRATERRESTRE y cómo la abdujeron para que lo abrazara

Doña Diana Perla Chapa afirma que desde los 3 años tuvo contacto con seres de otro planeta y desde ese momento vivió un sinnúmero de experiencias alienígenas.

Octubre 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Diana Perla Chapa contó cómo la abdujeron los ovnis para que conociera a su hijo.

YouTube/Pixabay

“Y me enseñan a un bebito, a un niñito muy cabezón con pelito güerito, así ralito, con sus ojitos muy bonitos”.

Es bien sabido que la mamá de Tatiana ha tenido experiencias interplanetarias, pues ella misma ha revelado en diversas oportunidades que fue abducida por extraterrestres a los 3 años, y desde entonces suma anécdotas alienígenas.

Sin embargo, doña Diana Perla Chapa no había contado que tuvo un hijo al que describe como “híbrido” y que vivía en otro planeta, pero que al necesitar de ciertos estímulos y tejidos fue contactada.

Chapa desveló que cerca de sus 47 años perdió a un bebé, cuando sus otros hijos, Juan Ramón y Tatiana, ya estaban cerca de la adolescencia.

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En una entrevista con Nayo Escobar, Diana Perla contó que “tengo pruebas y todo, yo lo que no sé es cómo me sacaban, cómo me salía”, comenzó su relato haciendo alusión al contacto con alienígenas.

Al tiempo, la mamá de Tatiana asegura que “todo lo manejaba como sueños, pero vienen por mí, me avisan, me hablan, me sacan… No sé porque cómo me iba por las paredes, pero llego a ese as de luz… y me subo, estoy flotando, estoy levitando, me subo a la nave y llego a la nave, parece película, y me enseñan y me dicen que necesitan mi sangre que porque tengo un hijo que es híbrido”.

Luego, narró cómo le presentaron a su bebé, ese mismo que perdió a los seis meses de forma inexplicable, aseguró.

“Me enseñan a un bebito, a un niñito muy cabezón con pelito güerito, así ralito, con sus ojitos muy bonitos, pero grandotes y viene con un ser, yo supongo que era una mujer, pero a lo mejor era un hombre, muy alto, que traen una túnica blanca y me lo enseñan y yo ‘ay, ¿a poco es mi hijo? Y si es mi hijo por qué está aquí, no’”, rememoró doña Diana Perla.

Posteriormente, afirma que le explicaron por qué su hijo alienígena no podía vivir con ella.

“Y me dice ‘es que no puede vivir en la tierra es más extraterrestre que terrestre y se va a morir’. Entonces se acerca y dice ‘pero necesita tu sangre’”, indicó.

Al tiempo, aseveró que además de la sangre, su supuesto hijo también necesitaba contacto físico, algo que advierte no había escuchado antes.

“Fíjate qué importante lo que me dijo ‘y necesita un abrazo porque nosotros no tenemos emociones’. Eso yo no lo he leído en ningún lado… entonces yo lo abrazo mucho”.

Y para hacerle la mencionada transfusión que requería el ser extraterrestre, Chapa relató que “no sé dónde sale una tripita y me la pegan. No era aguja, me la pega aquí (en el antebrazo) y haz de cuenta que se veía como ADN, como se ve la cadena de ADN e iba por todos lados y se la ponen al niño… y de repente ya estoy en mi cama”.

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La mamá de Tatiana mencionó también que todo parecía un sueño, sin embargo, al ‘despertar’ tenía la marca en el antebrazo, aquella que le habría quedado tras la extracción de sangre que le hicieron los supuestos ovnis. Y para dejar registro, Diana Perla le pidió a su esposo que le tomara una fotografía, prometiendo que luego le contaría por qué.

Doña Diana Perla afirma que guarda las pruebas de las experiencias que le han ocurrido con los extraterrestes.

Tatiana Ovnis Extraterrestres
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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