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¡¿Qué se hizo?! Enrique Guzmán LUCE IRRECONOCIBLE y él mismo confirma que se “estiró todo”: así se ve

El padre de Alejandra Guzmán se cambió hasta el color del cabello y con sus dichos alborotó a todos.

Octubre 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Enrique Guzmán se habría sometido a procedimientos estéticos.

YouTube

Enrique Guzmán sorprendió a todos al aparecer con un rostro totalmente renovado, esto como parte de su gira ‘La Despedida’ donde le dice adiós a las escenarios junto a su compañera Angélica María.

Al ser cuestionado por la prensa, el mismo cantante bromeó y aseveró que se había “estirado todo”.

El cambio físico en el intérprete de evidente, por lo que usuarios llevaron el tema a la conversación digital donde circularon videos e imágenes de la entrevista en la que se observan sus cambios.

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Las críticas se concentraron en la rigidez de sus facciones. Algunos consideran que el resultado es excesivo, mientras que otros atribuyen su aspecto a la mezcla de maquillaje, iluminación y las tomas televisivas.

Durante el encuentro con la prensa, Guzmán fue cuestionado sobre una posible cirugía plástica. El artista respondió con ironía que se había “estirado todo”, una frase que fue interpretada como una posible confirmación indirecta de intervenciones en el rostro.

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El cantante también reconoció que había llevado demasiado maquillaje. Esa explicación abrió otra lectura entre el público, pues algunos usuarios consideraron que el cambio visual habría obedecido a una caracterización desafortunada y no necesariamente a una operación.

enrique guzmán Tratamientos Estéticos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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