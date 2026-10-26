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¿Por qué Alix de ‘Timbiriche’ guardó casi un año EL SECRETO de la muerte de su esposo?

Alix Bauer estuvo casada con Jack Derzavich por 30 años y hace 5 días fue su cumpleaños. Su hija le escribió un demoledor mensaje.

Octubre 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alix de ‘Timbiriche’ perdió a su esposo hace casi un año.

YouTube/Instagram

“Hoy mi corazón te busca más y mi alma anhela un poquito de calma, volver a sentir esa certeza que tú me dabas de que todo estaba bien”.

Hace unos días se volvió tendencia un mensaje que compartió Alix Bauer, exintegrante de ‘Timbiriche’, y que hacía una aparente alusión a su esposo Jack Derzavich. Y de esta forma se desveló que el empresario había muerto en diciembre de 2025.

La noticia sorprendió a todos, pues Alix habría vivido la supuesta enfermedad y posterior deceso de su compañero de vida. La cantante tuvo que enfrentar con su círculo más cercano la pena de perder a su esposo, con quien cumplió 30 años de casada. Ademas, habría guardado que se hiciera pública la muerte de Jack, por casi un año.

“Ahora que las palabras no logran expresar todo lo que quiere decir mi alma, lo traduce un suspiro y tú, lo habitas todo”, fue el mensaje que escribió Alix en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Alix de ‘Timbiriche’ comparte la última publicación junto a su esposo Jack Derzavich tras su fallecimiento

Al tiempo, se volvió viral otro texto que Bauer escribió para Derzavich en 2018.

“Hace 23 años hicimos un pacto para recorrer un camino que no sabíamos a dónde ni cómo nos llevaría, pero hoy vemos juntos el mismo horizonte y el futuro que aún queremos para dos. Gracias por esta rueda de la fortuna que sigue girando. Te amo”.

De forma inmediata, usuarios comenzaron a buscar más detalles de la pareja y los motivos por los que perdió la vida el esposo de la también compositora.

Así se encontró el mensaje del Festival Internacional de Cine Judío de México, quien expresó sus condolencias a la familia y mencionó a Alix y a sus tres hijos: Moisés, Danna y Mijal.

“Nos unimos con profundo cariño al duelo por la partida de Jack Derzavich Kahan. Acompañamos a Alix Bauer, a sus hijos Moisés, Danna y Mijal, y a toda su familia en este difícil momento. Que su memoria sea siempre bendición. Fuerte abrazo”.

A intentar conocer los motivos que llevaron a Alix a mantener en total hermetismo la muerte de su esposo, se encuentran profundos silencios, y es que la cantante siempre se ha caracterizado por mantener lejos del ojo público a su familia. Solamente un par de imágenes se encuentran en internet de Jack y sus hijos mantienen en privado sus cuentas en redes sociales, salvo una, la de su hija menor.

De esta forma se desveló que apenas hace cinco días habría cumplido 61 años el empresario de origen judío Derzavich Kahan.

Ante el que sería el aniversario del natalicio del padre de los hijos de Alix, Mijal, la menor de la familia, le dedicó un emotivo aunque demoledor mensaje:

“Feliz cumpleaños, mi gran amor.

“No sé muy bien cómo se celebran los cumpleaños cuando ya no estás aquí. Sigo sin entender cómo se vive con tu ausencia. Hoy mi corazón te busca más y mi alma anhela un poquito de calma, volver a sentir esa certeza que tú me dabas de que todo estaba bien.
“Papi, qué difícil es extrañarte. Hay tantas cosas que quisiera contarte, tantas veces que quisiera voltear a buscarte y encontrarme con tus ojos. Extraño tu voz, tus abrazos, tu risa, tus locuras, tus travesuras y esa tranquilidad de sentir que todo iba a estar bien solo porque estabas tú.

“A veces intento ser fuerte, seguir adelante y cuidar de los demás, pero por dentro sigo siendo esa niña que necesita a su papá. Porque hay dolores para los que no existe la edad suficiente y hay amores que ninguna ausencia consigue hacer pequeños.

“Hoy quiero celebrar tu vida y agradecerle a D’os por el privilegio inmenso de haber sido tu hija. Te llevo en mis recuerdos, en mi forma de amar, en todo lo que me enseñaste y en ese pedacito de ti que se quedó a vivir dentro de mí.

“Me sigues enseñando tanto, pa. Incluso ahora, me enseñas que el amor no desaparece y que hay personas que se quedan con nosotros de maneras que ni siquiera alcanzamos a entender.

“Feliz cumpleaños hasta donde estés, mi primer amor, mi lugar seguro, mi papá, mi superhéroe. Si algo le pido hoy a D’os es que puedas sentir todo el amor que te mandamos y que te llegue cada te amo, papi que todavía tengo atorado en el pecho.
“Aunque me duela no poder celebrar contigo aquí, siempre voy a celebrar el día en que el mundo tuvo la suerte de recibirte y en que comenzó la historia del hombre que tendría el privilegio de llamar papá.
“Te amo más allá del tiempo y de cualquier distancia. No sé cómo se aprende a vivir sin ti y supongo que nunca lo aprenderé, pero sé que nunca voy a dejar de llevarte conmigo.
“Feliz cumpleaños, papi. Por siempre tu pequeño gran amor.

“Te amo para siempre, tu chiquita”, escribió.

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Aunque se desconocen los motivos del deceso de Jack Derzavich y por qué Alix decidió vivir en secreto el difícil momento, lo cierto es que tanto ella como sus hijos han encontrado una forma de recordarlo y llevarlo siempre presente.

Timbiriche Muerte esposo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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