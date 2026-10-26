Sacerdote USA CASCO y encadena crucifijo por seguridad y tras tragedia mortal en misa

Hace varios días un enorme crucifijo cayó sobre el sacerdote Patricio Sánchez, en Guayaquil, Ecuador, mientras oficiaba misa, provocando su terrible muerte. Su tragedia se hizo tendencia en redes sociales pues quedó grabado en video el espeluznante momento en el que se desprende la enorme figura del Cristo crucificado.

Entre lamentos y gritos, se ve que el padre Patricio es golpeado de lleno por la cruz y cae al suelo.

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Horas más tarde de que el video se hizo viral, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote.

Ahora, otro sacerdote está llamando la atención luego de ofrecer la liturgia usando un casco de seguridad y tras haber amarrado con cadenas el crucifijo de la parroquia.

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👉🏻⚠️ ¡AHORA EL CRUCIFIJO ESTÁ ENCADENADO Y EL SACERDOTE USA CASCO!



Luego de que un sacerdote en Ecuador fuera golpeado por una cruz y falleciera, otro religioso tomó medidas para evitar un accidente similar.



Ahora celebra la misa con casco de… pic.twitter.com/zJ3BYydUuF — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) October 25, 2026

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El también padre de otra iglesia de Ecuador, dijo que esta medida es una forma de protesta ante el deterioro de los templos y la falta de mantenimiento.