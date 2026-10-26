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Sacerdote USA CASCO y encadena crucifijo por seguridad y tras tragedia mortal en misa

Tras accidente mortal en Ecuador, varios religiosos refuerzan precauciones ante estructuras en templos católicos.

Octubre 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Un sacerdote en Ecuador utiliza casco y encadena a Cristo tras mortal accidente.

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Hace varios días un enorme crucifijo cayó sobre el sacerdote Patricio Sánchez, en Guayaquil, Ecuador, mientras oficiaba misa, provocando su terrible muerte. Su tragedia se hizo tendencia en redes sociales pues quedó grabado en video el espeluznante momento en el que se desprende la enorme figura del Cristo crucificado.

Entre lamentos y gritos, se ve que el padre Patricio es golpeado de lleno por la cruz y cae al suelo.

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Horas más tarde de que el video se hizo viral, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote.

Ahora, otro sacerdote está llamando la atención luego de ofrecer la liturgia usando un casco de seguridad y tras haber amarrado con cadenas el crucifijo de la parroquia.

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El también padre de otra iglesia de Ecuador, dijo que esta medida es una forma de protesta ante el deterioro de los templos y la falta de mantenimiento.

Sacerdote
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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