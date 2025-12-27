Horacio Beamonte quedó ciego de un ojo y toma radical decisión ante diagnóstico de leucemia

Desde abril de 2025, el actor Horacio Beamonte alertó por el diagnóstico que compromete su salud, pues enfrenta la leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia. Durante este tiempo, había rechazado someterse a las quimioterapias, pero esta Navidad cambió de decisión.

A través de redes sociales, el actor de ‘Por amar sin ley’ y ‘Como dice el dicho’ compartió que enfrentó un grave dolor en la cabeza y desafortunadamente perdió la vista de un ojo.

“El día Viernes 19 de Diciembre me despertó de madrugada un dolor insoportable en mi ojo izquierdo, como les había platicado, que entre que no decidían si era o no infiltración de la Leucemia, me di cuenta que había quedado completamente ciego de ese ojo, intentamos controlar el dolor con medicamento, pero solo reducía poco”.

“Entonces me trajeron el Lunes a urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) y después de ponerme varios litros de paracetamol, Tramadol, Ketorolaco y Dexametasona, y hacerme una Tomografía PET, una Resonancia magnética de cráneo, otra Punción Lumbar y un Aspirado Medular (que con todo redujo el dolor), junto con la experiencia que tienen, vieron que sí tengo infiltración tumoral de la Leucemia en el cerebro, que está creciendo y oprimiendo los nervios y los músculos oculares, por lo que me dieron dos opciones:

1.- Quimioterapia “curativa":

La más invasiva, sistémica intravenosa, cuya finalidad es eliminar el cáncer.

2.- Quimioterapia “Paliativa” : Alivia síntomas y mejora calidad de vida, no busca curar.

¿Qué tipo de quimioterapia aceptó tomar?

“Como saben, nunca fue mi intención tomarlas, pero, que con este dolor tan increíblemente fuerte, que con nada de medicamento no tratamientos naturistas ni alternativos de ninguna especie se detener rápidamente, tuve que decidir tomar la segunda opción, LA QUIMIOTERAPIA PALIATIVA”, confirmó Horacio Beamonte.

"¿Qué me hizo cambiar de opinión?¿El dolor? ¿Mi sufrimiento? La realidad es que ver sufrir a mi familia en Cristo al verme sufriendo físicamente de esa manera, por a mi amada madre decirme que estará conmigo “hasta donde tope” y que jamás me dejará solo, y a mi sobrino y hermana estar conmigo cuidándome también”.

“Yo quiero que mi familia esté bien, y ellos me apoyaron cuando decidí no tomar químios, pero no creí llegar a este punto donde todavía no pueden los médicos darme sedación paliativa como tal” dijo el actor.

“La verdad es que la vida me la dió el Señor, mi cuerpo le pertenece pues es templo de su Espíritu... Así que estaré toda la semana en observación y medicación... Y Aprovechando para que si mi sufrimiento sirve como ministerio para dar predicar y en el hospital testimonio de la fe en el Señor Jesucristo, lo estoy haciendo con gozo.