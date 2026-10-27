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Alicia Villarreal organiza lujoso BABY SHOWER a su hija Melenie; confirman boda, sexo y nombre del bebé

Melenie fue ampliamente consentida por sus familiares, amigas y por la familia de su prometido.

Octubre 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Melenie Carmona celebró su primer baby shower.

Instagram

El festejo que fue organizado por “la abuelita Alicia”.

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melenie, celebró su primer baby shower en un hotel de San Pedro Garza García, en Nuevo León. La joven madre compartió las imágenes del festejo que fue organizado por “la abuelita Alicia”.

Y aunque al principio Melenie negó estar en la llamada ‘dulce espera’ ahora grita a los cuatro vientos su felicidad por su embarazo y porque en algunos meses conocerá a su bebé.

La intérprete de ‘El Príncipe’ también compartió imágenes en sus redes sociales y en ellas se observa a Melenie con un vestido rosa, así como las decoraciones del lugar donde se realizó el evento, esto dejaba en el aire que la joven espera a una niña.

Luego, el pastel confirmó que el nombre de la bebé será Loretta.

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Además, trascendió que Carmona reveló que ya recibió el anillo de compromiso, tal como ya había adelantado su padrastro Cruz Martínez. Incluso aseguró que él y su banda ‘Kumbia Kings’ amenizarán el evento. Agregaron que será en 2027 cuando lleguen al altar.

Otros de los detalles que se filtraron es que la reunión, a la que asistieron aproximadamente 150 invitados, fue organizada por la agencia familiar de eventos que tienen las hermanas Villarreal, negocio del que Alicia y Coral son propietarias.

Cabe recordar que fue el pasado 27 de agosto cuando la hija de Alicia confirmó su embarazo con una postal en redes sociales. “El secreto que ya no era tan secreto”, escribió Melenie.

Días después, explicó en TikTok por qué decidió mantener la noticia en secreto. “Yo quería mantener lo más posible en privado. Sí yo sabía que en algún punto iba a tener que hacerlo público”, contó.

Luego reconoció que vivió “meses de mucho, mucho debate psicológico” antes de hacer el anuncio. Aclaró, también, que no buscaba ocultar el embarazo ni generar expectativa: “No lo estaba escondiendo, oigan”, dijo, y recordó que varias personas que se la encontraban en la calle le preguntaban directamente y ella respondía con sinceridad.

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Además, se generó gran polémica, pues su padre, Arturo Carmona, se adelantó a dar la noticia en una función de ‘Perfume de Gardenia’, lo que provocó el enojo de Alicia Villarreal.

Pero atrás quedaron los disgustos y la cantante echó la casa por la ventana para que su hija tuviera una gran primera fiesta en la espera de Loretta.

melenie carmona villarreal Baby Shower Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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