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Carlos Trejo también acusa a La Granja VIP de fraude: “No me eliminaron por votos”

El Cazafantasmas asegura que los finalistas ya están pactados en el reality show

Octubre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
carlos trejo la granjavip.jpg

Carlos Trejo

Instagram

Carlos Trejo arrastró durante gran parte de su participación en La Granja VIP el señalamiento de ser “una maceta”.

Es decir, un jugador que no creaba contenido, no ofrecía historias y no le interesaba ni importaba a nadie.
Fue el tercer expulsado pero el primero en generar una conversación en medios digitales acerca de una presunta manipulación de las votaciones.
El Cazafantasmas, a un mes de su salida, habló sobre esas versiones ¡y las da por ciertas!
En el podcast del productor Hugo Mejuto, Trejo asistió como invitado y aseguró que la producción ya tiene definidos a los finalistas de La Granja VIP e incluso tiene un nombre favorito para ganar el reality show.

“Los finalistas van a ser Manelyk, Kunno y el hijastro de Alfredo Adame (Fernando Lozada, hijo de Benicia Zúñiga, actual novia de Adame) porque lo tienen negociado y por ahí van a hacer un juego”.

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Las acusaciones de Carlos Trejo contra La Granja VIP

Trejo dice que durante su estancia en La Granja VIP sufrió maltrato debido a su condición médica ya que vive con una enfermedad que requiere constante monitoreo.

“Me decían desde producción: hoy solamente puedes desayunar dos huevos cocidos. Entonces yo iba con Lady Polanco (Azalia Ojeda) y le pedía dos huevos porque ella era la encargada de la cocina pero me decía: aquí no es restaurante”.
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Trejo asegura que Manelyk ya tiene pactado su triunfo en La Granja VIP.

“Ella tiene firmados varios contratos en cuanto salga ganadora del reality”

Y sobre su salida, tiene claro que fue una decisión que se tomó con base en su salud.

“Los tiempos son perfectos: yo cuando salí de La Granja por enfermedad, no fue porque me hayan sacado, ahí están las líneas de “fraude, fraude"".

Carlos Trejo La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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