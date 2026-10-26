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Ramón Ayala Jr. se entrega a las autoridades para ENFRENTAR CARGOS de agr3s1ón s3xu4l

El músico fue acusado por tres exintegrantes de ‘Ramón Ayala y sus Bravos del Norte’ de presuntas agr3s1ones s3xu4les, 4c0so y conductas inapropiadas.

Octubre 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El hijo de Ramón Ayala evita responder a las acusaciones que pesan en su contra.

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“El hecho de que las autoridades penales hayan actuado representa un paso positivo”.

El hijo de Ramón Ayala se “entregó voluntariamente a las autoridades y compareció” el pasado 23 de octubre ante un tribunal y para enfrentar un cargo de agresión sexual contra un exintegrante de la agrupación ‘Ramón Ayala y sus Bravos del Norte’.

El abogado de las tres presuntas víctimas publicó un comunicado en sus redes sociales donde informó que:

“Se obtuvo una orden de arresto contra Ramón Ayala Jr. y se ejecutó hoy cuando se entregó al departamento de Policía de Hidalgo (Texas). Posteriormente fue acusado de agresión sexual, un delito grave de segundo grado”, se puede leer en el mensaje.

TE RECOMENDAMOS: Exempleados de Ramón Ayala presentan nueva demanda por agresiones y HOSTIGAMIENTO SEXU4L contra su hijo

Al tiempo, agregó que se obtuvo “una orden de protección de emergencia” para las presuntas víctimas.

El equipo legal explicó que sus clientes “presentaron demandas civiles contra Ramón Ayala, Ramón Ayala Jr. y la agrupación ‘Ramón Ayala y sus Bravos del Norte’ en representación de tres exintegrantes de la banda, por presunta negligencia y agresión sexual relacionada con la supuesta conducta de Ramón Ayala Jr.”.

Sin embargo, al inicio del proceso “los abogados de la agrupación atacaron públicamente a nuestros clientes y también me atacaron personalmente, calificando las demandas civiles como un simple intento de obtener dinero”, expresó el abogado Tony Buzbee.

Luego, dijo que las acciones de las autoridades demuestran que hay elementos para continuar el caso.

“El hecho de que las autoridades penales hayan actuado representa un paso positivo. Cooperaremos en lo que corresponda para garantizar que se haga justicia. Mientras tanto, seguiremos impulsando enérgicamente las reclamaciones civiles”, finalizó.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Ramón Ayala Jr. responde a las acusaciones de 4gr3sión s3x4al de tres exempleados: “Yo estoy bien”

Cabe recordar que tres exintegrantes de ‘Ramón Ayala y sus Bravos del Norte’ acusan a Ramón Ayala Jr. de presuntas agresiones sexuales repetidas, acoso y conductas inapropiadas durante la gira de trabajo de la agrupación en Estados Unidos entre 2024 y 2025.

Ramón Ayala Agresión sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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