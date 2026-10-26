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Inés Gómez Mont pone a la venta su MANSIÓN de CDMX en millonaria cifra y tras supuesto nuevo cateo

Tras la cancelación de su ficha roja de la Interpol, Gómez Mont buscaría deshacerse de su lujosa propiedad de Rancho San Francisco.

Octubre 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Inés Gómez Mont pone a la venta su mansión.

Instagram/YouTube

“Hubo un segundo cateo en la casa de Inés Gómez Mont, luego de este cateo, decide poner a la venta esta casa… no es una casita”.

La exconductora de ‘Ventaneando’, Inés Gómez Mont, quien sigue prófuga de la justicia mexicana, habría puesto a la venta su lujosa mansión de la ciudad de México por una millonaria cifra y tras un supuesto nuevo cateo.

Esta noticia se da a conocer luego de que la Interpol cancelara su ficha de búsqueda internacional, un acontecimiento que reavivó el interés público sobre su paradero.

Ahora se da a conocer que Gómez Mont puso a la venta su lujosa propiedad tras un reciente cateo.

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"¿Qué se te ocurriría hacer con 60 millones de pesos? En eso está vendiendo su casa Inés Gómez Mont luego de que esta semana se llevó a cabo un segundo cateo, porque ya ves que les quitaron la ficha roja”, dijo el periodista Emilio Morales.

Agregó que el inmueble cuenta con cuatro recámaras, cuarto de juegos, chimenea y una cava subterránea.

“Hubo un segundo cateo en la casa de Inés Gómez Mont, luego de este cateo, decide poner a la venta esta casa… no es una casita”, expresó el comunicador para dimensionar el tamaño del predio.

La venta de la mansión coincide con la resolución de la Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en Francia. A finales de septiembre de 2026, el organismo desactivó el mecanismo de rastreo global contra la presentadora y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, tras evaluar un amparo extraordinario promovido por su defensa.

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En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que solicitó la recuperación de la ficha roja tras calificar a la pareja como delincuentes con órdenes de aprehensión vigentes por delitos financieros.

inés gómez mont mansión interpol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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