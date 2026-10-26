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¿Alexa Hoffman DEMANDARÁ a ‘Ventaneando’ por entrevista a Héctor Parra desde prisión? “Me siguen viol3ntando”

La hija de Ginny Hoffman reaccionó a las declaraciones que hizo su padre desde la cárcel donde manifestó que la perdonó “desde el día uno”.

Octubre 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alexa Hoffman reaccionó a la entrevista que su padre ofreció desde la cárcel.

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“Yo no necesito que me perdone una persona que abusó de mí y que me sigue violentando a través de medios de comunicación que le siguen dando voz”.

La conversación que sostuvo Héctor Parra desde prisión con ‘Ventaneando’ el pasado viernes provocó la rápida reacción de Alexa, su hija, quien lo denunció por abuso. La también hija de Ginny Hoffman decidió lanzar un fuerte mensaje y luego un comunicado para anunciar si demandará a la emisión.

Y es que dentro de los dichos de Parra, compartió que a “Alexa yo la tengo perdonada desde el día uno. Es mi hija, la amo, la tengo en el corazón”.

Esta declaración hizo estallar a la joven y en una charla a ‘El Canal de Ponchote’ habló de lo que sintió al enterarse de la entrevista del actor y cuestionó que el tema vuelva a ser utilizado en los medios de comunicación.

“Me impresiona lo que hicieron, pero ya en este nivel ya me impresionaría más que no lo hicieran”, dijo Alexa.

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Luego agregó sobre las palabras de su padre: “Que diga que me perdona una persona que abusó de su hija y que ya fue juzgado y sentenciado por eso, que me perdona ¿por qué? Por haber denunciado lo que me hizo, lo que me afectó, lo que me dañó. Yo no necesito que me perdone una persona que abusó de mí y que me sigue violentando a través de medios de comunicación que le siguen dando voz y aparte, estando aún recluido... siga buscando la forma de dañarme y de violentarme”, manifestó.

Alexa incluso lanzó un cuestionamiento que refleja el impacto que provoca esta situación. “¿Cómo le haces esto a una hija? No me cabe en la cabeza”.

Hoffman explicó que, al principio no quería ver la entrevista, pues no quería revivir lo que por años la ha afectado, sin embargo, decidió revisar lo que dijo su padre. “Ya no me puedo quedar con los brazos cruzados”.

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¿Alexa Hoffman demandará a ‘Ventaneando’ por la entrevista a Héctor Parra?

La joven desveló que su equipo legal ya está tomando medidas para exigir lo que considera sus derechos como víctima. “Mi equipo jurídico, mis abogados, ya están haciendo algo al respecto para poder exigir tal cual mis derechos como víctima”.

“No porque yo lo diga no porque yo lo quiera decir o yo me quiera hacer la víctima como tal. No me gusta decirme así, pero ante las leyes hay una víctima y un victimario”, sentenció.

Alexa Hoffman Héctor Parra Ventaneando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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