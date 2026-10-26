Niurka y Manelyk se pelean a grito pelado durante la séptima eliminación de La Granja VIP

Como se está haciendo costumbre cada semana, La Granja VIP tuvo una eliminación entre gritos, acusaciones, insultos...

El enfrentamiento entre los dos grupos rivales (uno liderado por Niurka, el otro por Manelyk) ha hecho que cada dinámica se convierta en un pleito donde a veces es imposible entender lo que se gritan.

Sucedió así esta vez con Niurka y Manelyk, quienes pelearon después de que Adal Ramones, el conductor del reality, les preguntó quién debería irse de La Granja VIP.

Niurka señaló a Kunno, quien hizo un comentario vulgar en contra de Natalia Alcocer el viernes.

“Me parece que Kunno debe irse para no escuchar de nuevo una cosa semejante”.

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Manelyk entonces explotó contra Niurka, a la que calificó de incongruente pues considera que ella es igual o más vulgar.

Durante varios minutos, intercambiaron insultos inentendibles pero explosivos.

¿Quién fue el eliminado de La Granja VIP este 25 de octubre?

En cuanto al proceso de eliminación, la dinámica comenzó con la primera salvación.

Adal Ramones anunció que se registraron más de 70 millones de votos y que la primera en regresar a salvo a La Granja VIP era Manelyk González.

El segundo granjero que fue salvado por los votos del público fue Rafa Mercadante.

El tercer salvado fue Kunno, quien dijo que seguirá con su juego de provocaciones.

El cuarto salvado fue Natalia Alcocer.

Por tanto, el séptimo eliminado de La Granja VIP es Azalia Ojeda, quien se despidió de Natalia con un abrazo.