Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Niurka y Manelyk se pelean a grito pelado durante la séptima eliminación de La Granja VIP

¿Quién salió de La Granja VIP este 25 de octubre?

Octubre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
septima eliminacion granja vip.jpg

Séptima eliminación de La Granja VIP

Captura LG VIP

Como se está haciendo costumbre cada semana, La Granja VIP tuvo una eliminación entre gritos, acusaciones, insultos...

El enfrentamiento entre los dos grupos rivales (uno liderado por Niurka, el otro por Manelyk) ha hecho que cada dinámica se convierta en un pleito donde a veces es imposible entender lo que se gritan.
Sucedió así esta vez con Niurka y Manelyk, quienes pelearon después de que Adal Ramones, el conductor del reality, les preguntó quién debería irse de La Granja VIP.
Niurka señaló a Kunno, quien hizo un comentario vulgar en contra de Natalia Alcocer el viernes.

“Me parece que Kunno debe irse para no escuchar de nuevo una cosa semejante”.

TE RECOMENDAMOS: Carlos Trejo también acusa a La Granja VIP de fraude: “No me eliminaron por votos”

Manelyk entonces explotó contra Niurka, a la que calificó de incongruente pues considera que ella es igual o más vulgar.
Durante varios minutos, intercambiaron insultos inentendibles pero explosivos.

¿Quién fue el eliminado de La Granja VIP este 25 de octubre?

En cuanto al proceso de eliminación, la dinámica comenzó con la primera salvación.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
monica escobedo expulsada la granja vip (1).jpg
Famosos
Mónica Escobedo acusa a La Granja VIP de expulsarla injustamente y niega agresión a Niurka: “La prefirieron”
Adal Ramones le informó a Mónica que tenía que salir de La Granja sin despedirse y sin sus cosas. “Nosotros te las haremos llegar”, le dijo
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en vivo y frente a Adal Ramones; ¿le dijeron que no?
Octubre 18, 2026
Famosos
El ‘fraude’ de Azalia en La Granja VIP toma fuerza porque ¿ni Adal Ramones puede desementirlo?
Octubre 16, 2026
Famosos
Adal prometía que “La Granja VIP” sería ‘familiar’ pero Pimpinela Escarlata amenaza con DESFIGURAR
Octubre 15, 2026
Famosos
Julio Camejo y ‘Kunno’ casi se pelan A GOLPES: “Te sale perfecto ser m4r1c0n, porque es lo que eres adentro”
Octubre 12, 2026
manelyk la granja vip.jpg
Famosos
Manelyk le rueda los ojos a Adal Ramones y le rezonga: “Necesito que me respeten”
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Kevyn-Manelyk.jpg
Famosos
Manelyk LE ARREBATA el plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arroja: “si quiere comer, traga de la basura”
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
azalia rafa mercadante (1).jpg
Famosos
Azalia y Rafa Mercadante se gritan y “amenazan” dentro de La Granja VIP; él la acusa de insultar a sus hijas
Octubre 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia rafa mercadante.jpg
Famosos
¿Azalia le hizo la “Britney Señal” a la hija de Rafa Mercadante en La Granja VIP? "¡Medícate!”
Octubre 22, 2026
 · 
Alejandro Flores

Adal Ramones anunció que se registraron más de 70 millones de votos y que la primera en regresar a salvo a La Granja VIP era Manelyk González.

El segundo granjero que fue salvado por los votos del público fue Rafa Mercadante.

El tercer salvado fue Kunno, quien dijo que seguirá con su juego de provocaciones.

El cuarto salvado fue Natalia Alcocer.
Por tanto, el séptimo eliminado de La Granja VIP es Azalia Ojeda, quien se despidió de Natalia con un abrazo.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
flaco-ibanez-hija-.jpg
Famosos
Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez ya está listo para volver a casa: Su hija da buenas noticias sobre su salud
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
barbaraislas---.jpg
Famosos
Bárbara Islas enfrenta acoso desde hace 7 años: "¡Quiero que la justicia actúe ya!”
Octubre 25, 2026
 · 
Edson Vázquez
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
rafaella raquel bigorra.jpg
Famosos
Hija de Raquel Bigorra recibe hate por su debut en Tom Swayer pero su mamá sale a defenderla
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
aleks syntek (5).jpg
Famosos
Querían encerrar a Aleks Syntek en una clínica mental; él prefirió al psicólogo del meme de cigarros sueltos
“Estoy dispuesto a abrir mi corazón”, dice Aleks Syntek, quien narrará lo que le pasó en el concierto del 15 de septiembre
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
flaco ibañez (2).jpg
Famosos
Hija del Flaco Ibáñez actualiza el estado de salud del cómico: “Aún necesitamos donadores”
Daniela Ibáñez explicó por qué se les ha complicado tanto encontrar donadores para su padre
Octubre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
rafa mercadante azalia ojeda.jpg
Famosos
¿De qué “amenazas” habla Rafa Mercadante y por qué acusa a La Granja VIP de haberlas ocultado?
El enfrentamiento de Rafa y Azalia mantiene la tensión entre los granjeros del reality show
Octubre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
dalilah ólanco marcontreras.jpg
Famosos
La tensa escena que puso de frente a Dalilah Polanco y Mar Contreras a 1 año de acusarse de neuróticas
Con sus personajes de Jovita (la buena) y Estrella Barrios (la villana), Dalilah y Mar protagonizaron una pelea de telenovela en “Tierra de amor y coraje”
Octubre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores