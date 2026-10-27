Suzanne N, ex asistente de Adela Micha, la acusa de tráfico de influencias y de incurrir “en diversos delitos”

Suzanne Faugier, existente de Adela Micha, permanece en prisión mientras sigue la investigación por el presunto delito de fraude contra la periodista; supuestamente, la también exproductora habría falsificado firmas y habría recibido recursos económicos vinculados con actividades profesionales sin conocimiento ni autorización de Adela.

Esa era la única versión que se conocía, pero Suzanne decidió emitir un comunicado donde niega absolutamente todo y, al contrario, señala a Adela Micha por presuntamente sí cometer “varios delitos”.

Desde Santa Martha Acatitla, donde permanece en prisión preventiva, Suzanne emitió un largo texto donde confirma que fue incondicional de Adela Micha durante sus enfermedades y hasta “graves crisis de depresión”... “Me encargué de recibir grandes cantidades de dinero en efectivo de varios estados y gobernadores, como por ejemplo, de Rubén Rocha Moya, de los chayotes millonarios que mes con mes, le pagan”.

Cabe recordarse que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA acusaron formalmente a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque él niega todo.

Suzanne explico que fue despedida el 18 de octubre de 2024 por Adela Micha, y debido a que no aceptó las condiciones de finiquito, la demandó laboralmente en noviembre de ese año. Así que ahora acusa a Adela Micha... “Por venganza, se ha encargado de perseguirme por la vía penal, fabricándome 4 carpetas de investigación, por supuestos delitos de uso de documento falso y administración fraudulenta, mediante un evidente tráfico de influencias en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX”.

Adela Micha Future Publishing/Future Publishing via Getty Images

Por si fuera poco, Suzanne acusa a Adela Micha de presentarse opositora del gobierno “y enarbolarse como defensora de la justicia y las mujeres”, pero a la vez -señala- “ha logrado con sus influencias en el gobierno, al cual tanto desprecia y ataca, que me decreten prision preventiva oficiosa, por supuestos delitos, los cuales no la ameritan”.

Incluso argumenta que Adela Micha sí “debería ser investigada, pues ella sí ha incurrido en diversos delitos”, y que -señala- tendría un “modus operandi” de “fabricar una causa penal a un trabajador, para evitar pagarle, pues lo mismo hizo con la contadora Aline Aguilar”.

“Ante estas circunstancias, me veo en la necesidad de hacer pública mi historia, porque de no ser por el capricho y el tráfico de influencias ejercido en mi contra por la señora Adela Micha Zaga, bien podría en este momento, estar enfrentando las acusaciones que me imputa, en libertad, con el cambio de medida cautelar, la cual me ha sido negada sin justificación”.