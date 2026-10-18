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Ex participante se queja amargamente de La Granja VIP y dice que le daba flojera

El quinto eliminado del reality show de Azteca, La Granja VIP, estaba cansado de pelear todo el tiempo

Octubre 18, 2026 • 
Alejandro Flores
pascal nadaud.jpg

Pascal Nadaud y Adal Ramones

Instagram LG VIP

Pascal Nadaud fue el quinto eliminado de La Granja VIP.

Su participación en el reality show lo dejó, ahora lo dice, desconcertado ante la virulencia que vivió entre los demás granjeros.
Pascal tuvo de aliados a Manelyk González, Kunno y Fernando Lozada, con quien incluso vivió un breve shipeo romántico.
Nadaud, sin embargo, nunca pudo entrar en la dinámica que impusieron sus aliados desde la primera semana, en la que le declararon la guerra al equipo de Niurka.
En la semana en la que estuvo nominado, Nadaud estaba cierto de que será el eliminado ya que nunca sintió el apoyo de fans desde afuera.
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Y así sucedió.

Las quejas de Pascal Nadaud

Ahora, ya eliminado, recuerda esa experiencia como muy amarga y, sobre todo, una situación que constantemente le daba flojera.

“Fuera de la convivencia que estábamos teniendo con muchos problemas, había muchas dinámicas todos los días de confrontarnos, que la bandera roja es para tal, siéntate ahí y te vamos a decir lo que no has hecho en este reality”, dijo en una entrevista con El Universal.

En esa misma charla, Pascal Nadaud (un experto efectivamente en programas de deportes extremos y ex seleccionado nacional de rugby) comenta lo complicado que fue para él estar todo el tiempo peleando.

“Todo el tiempo estábamos en un constante conflicto, le teníamos que tirar mier... al final, hay veces que ni siquiera tenías ganas de hacerlo o no sentías que tenías que hacerlo, pero tenías que hacerlo porque eran las reglas del juego”
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Lapidario, Pascal hace un ejercicio de honestidad y hace un comentario crudo:

“Aquí era puro fingir estrategias, traicionar y la neta es que es estresante o de flojera”.

La Granja VIP Pascal Nadaud
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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