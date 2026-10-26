Azalia advierte: “Seguiré siendo igual o peor"; salió de La Granja VIP tras insultos a hijas de Mercadante

Desde antes de que fuera eliminada, Adal Ramones le preguntó a Azalia Ojeda si se arrepentía de algo.

“De nada”, reiteró la influencer y pionera de los realities en México.

Azalia Ojeda tuvo varios enfrentamientos dentro de La Granja VIP pero el más escandaloso fue el que tuvo esta semana con Rafa Mercadante, a quien incluso habría amenazado, según el testimonio del propio Rafa.

Azalia, en un intercambio de insultos, llegó a lanzar un insulto con sentido sexual hacia las hijas de Mercadante.

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Por esa razón, fue nominada directamente para la eliminación de este domingo 25 de octubre. Y efectivamente, perdió las votaciones ante Natalia Alcocer y salió de La Granja VIP.

¿Cómo fue la eliminación de Azalia en La Granja VIP?

Se dio un abrazo con Natalia y le prometió que se encontrarían fuera del reality show a pesar de que mientras estuvieron dentro, tuvieron serios pleitos.

Una vez fuera, Azalia se presentó en el foro para ser recibida por Adal Ramones.

Y ahí dijo con el descaro que siempre la ha caracterizado:

“No estaba preparada para salir pero respeto mucho la decisión del público”

Krystal Silva le preguntó si creía que su salida sucedió por lo que le hizo a Rafa Mercadante.

Azalia respondió: