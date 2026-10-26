Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Azalia advierte: “Seguiré siendo igual o peor"; salió de La Granja VIP tras insultos a hijas de Mercadante

La séptima eliminada del reality show de TV Azteca reiteró que no se arrepiente de nada

Octubre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
AZALIA ELIMINADA LA GRANJA VIP.jpg

Azalia con Adal Ramones tras su eliminación

Instagram La Granja VIP

Desde antes de que fuera eliminada, Adal Ramones le preguntó a Azalia Ojeda si se arrepentía de algo.

“De nada”, reiteró la influencer y pionera de los realities en México.
Azalia Ojeda tuvo varios enfrentamientos dentro de La Granja VIP pero el más escandaloso fue el que tuvo esta semana con Rafa Mercadante, a quien incluso habría amenazado, según el testimonio del propio Rafa.
Azalia, en un intercambio de insultos, llegó a lanzar un insulto con sentido sexual hacia las hijas de Mercadante.
TE RECOMENDAMOS: Ella es la actriz detrás de Atrapasueños, personaje revelado en "¿Quién es la Máscara?”
Por esa razón, fue nominada directamente para la eliminación de este domingo 25 de octubre. Y efectivamente, perdió las votaciones ante Natalia Alcocer y salió de La Granja VIP.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
AZALIA ELIMINADA LA GRANJA VIP.jpg
Famosos
Azalia advierte: “Seguiré siendo igual o peor"; salió de La Granja VIP tras insultos a hijas de Mercadante
La séptima eliminada del reality show de TV Azteca reiteró que no se arrepiente de nada
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Niurka y Manelyk se pelean a grito pelado durante la séptima eliminación de La Granja VIP
Octubre 25, 2026
Famosos
Carlos Trejo también acusa a La Granja VIP de fraude: “No me eliminaron por votos”
Octubre 25, 2026
Famosos
¿Cuántos millones gana un futbolista mexicano? Mono Osuna revela sueldazos de su época en Morelia y América
Octubre 23, 2026
Famosos
‘Kunno’ relata COQUETEO con papá de una amiga que hasta le pidió guardar el secreto y sugieren a Pepe Aguilar
Octubre 22, 2026
monica escobedo expulsada la granja vip (1).jpg
Famosos
Mónica Escobedo acusa a La Granja VIP de expulsarla injustamente y niega agresión a Niurka: “La prefirieron”
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
natalia alcocer pablo montero.jpg
Famosos
Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en vivo y frente a Adal Ramones; ¿le dijeron que no?
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
pascal nadaud.jpg
Famosos
Ex participante se queja amargamente de La Granja VIP y dice que le daba flojera
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
pimpinela nominada.jpg
Famosos
Pimpinela Escarlata ni se acordaba de lo que dijo pero de todos modos la castigan en La Granja VIP
Octubre 16, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Cómo fue la eliminación de Azalia en La Granja VIP?

Se dio un abrazo con Natalia y le prometió que se encontrarían fuera del reality show a pesar de que mientras estuvieron dentro, tuvieron serios pleitos.
Una vez fuera, Azalia se presentó en el foro para ser recibida por Adal Ramones.

Y ahí dijo con el descaro que siempre la ha caracterizado:

“No estaba preparada para salir pero respeto mucho la decisión del público”

Krystal Silva le preguntó si creía que su salida sucedió por lo que le hizo a Rafa Mercadante.
Azalia respondió:

“Si fue por eso, lo siento mucho, no me arrepiento de nada fui provocada y reaccioné; lo siento mucho pero seguiré siendo igual... o peor”

Azalia La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alix-Bauer.jpg
Famosos
¿Por qué Alix de ‘Timbiriche’ guardó casi un año EL SECRETO de la muerte de su esposo?
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mama-Tatiana.jpg
Famosos
Mamá de Tatiana revela que tuvo un HIJO EXTRATERRESTRE y cómo la abdujeron para que lo abrazara
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Enrique-Guzman.jpg
Famosos
¡¿Qué se hizo?! Enrique Guzmán LUCE IRRECONOCIBLE y él mismo confirma que se “estiró todo”: así se ve
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gabriel Soto y Laura Bozzo
Famosos
Gabriel Soto se entera del estado de salud de Laura Bozzo y destapa si LE PERDONARÁ la deuda millonaria
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexa-Hoffman.jpg
Famosos
¿Alexa Hoffman DEMANDARÁ a ‘Ventaneando’ por entrevista a Héctor Parra desde prisión? “Me siguen viol3ntando”
La hija de Ginny Hoffman reaccionó a las declaraciones que hizo su padre desde la cárcel donde manifestó que la perdonó “desde el día uno”.
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ines-Gomez-Mont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont pone a la venta su MANSIÓN de CDMX en millonaria cifra y tras supuesto nuevo cateo
Tras la cancelación de su ficha roja de la Interpol, Gómez Mont buscaría deshacerse de su lujosa propiedad de Rancho San Francisco.
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ramon-Ayala-jr.jpg
Famosos
Ramón Ayala Jr. se entrega a las autoridades para ENFRENTAR CARGOS de agr3s1ón s3xu4l
El músico fue acusado por tres exintegrantes de ‘Ramón Ayala y sus Bravos del Norte’ de presuntas agr3s1ones s3xu4les, 4c0so y conductas inapropiadas.
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Padre-casco.jpg
Viral
Sacerdote USA CASCO y encadena crucifijo por seguridad y tras tragedia mortal en misa
Tras accidente mortal en Ecuador, varios religiosos refuerzan precauciones ante estructuras en templos católicos.
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez