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Pimpinela Escarlata ni se acordaba de lo que dijo pero de todos modos la castigan en La Granja VIP

Adal Ramones anunció que Pimpi violó las normas de convivencia de manera grave

Octubre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
pimpinela nominada.jpg

Pimpinela Escarlata

Instagram LG VIP

Por más pistas que le daban, Pimpinela Escarlata no atinaba a recordar la conversación por la cual fue castigada.

Adal Ramones y la producción de La Granja VIP decidieron no repetir esa plática a la que consideraron “algo muy grave”.

“Es algo que dijiste cuando estabas con Niurka; e incluso ella te pidió que no dijeras ese tipo de comentarios”, le explicó Adal Ramones.

Pero no, Pimpi no recordaba ni la conversación ni el consejo de Niurka.
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De todos modos, Ramones procedió a ejecutar el castigo: A partir de este momento, Pimpi está nominada.

¿Por qué castigaron a Pimpi Escarlata?

La situación a la que se refiere Adal Ramones fue que Pimpinela Escarlata dijo que, si la iban a eliminar de la competencia, más valdría la pena que fuera por motivos reales:

“Que valga la pena, con un pinch3 cuchillo le marco la cara para toda su vida”, dijo Pimpinela.

Adal Ramones, al explica su castigo, le dijo a Pimpinela que el castigo se debe a que violó las normas de convivencia ya que en ese momento demostró que fue incapaz de controlar su ira.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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