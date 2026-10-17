Pimpinela Escarlata ni se acordaba de lo que dijo pero de todos modos la castigan en La Granja VIP

Por más pistas que le daban, Pimpinela Escarlata no atinaba a recordar la conversación por la cual fue castigada.

Adal Ramones y la producción de La Granja VIP decidieron no repetir esa plática a la que consideraron “algo muy grave”.

“Es algo que dijiste cuando estabas con Niurka; e incluso ella te pidió que no dijeras ese tipo de comentarios”, le explicó Adal Ramones.

Pero no, Pimpi no recordaba ni la conversación ni el consejo de Niurka.

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De todos modos, Ramones procedió a ejecutar el castigo: A partir de este momento, Pimpi está nominada.

¿Por qué castigaron a Pimpi Escarlata?

La situación a la que se refiere Adal Ramones fue que Pimpinela Escarlata dijo que, si la iban a eliminar de la competencia, más valdría la pena que fuera por motivos reales:

“Que valga la pena, con un pinch3 cuchillo le marco la cara para toda su vida”, dijo Pimpinela.

Adal Ramones, al explica su castigo, le dijo a Pimpinela que el castigo se debe a que violó las normas de convivencia ya que en ese momento demostró que fue incapaz de controlar su ira.