Regina Torné mantuvo una RELACIÓN LÉSBICA y tras hacerla pública… ¡las vetaron 10 años!

“Tomadas de la mano, se reían y se daban besitos, un amor divino que yo nunca había visto. Cómplices amorosas. Mi mamá dijo ‘son novias’”.

Tras la muerte de la actriz Regina Torné, los homenajes, recuerdos y muestras de cariño no han parado, pues además de su trayectoria artística es recordada por sus cátedras de actuación en la pantalla y en la academia que fundó, y por su gentileza fuera de su profesión.

Sin embargo, hay un capítulo que parece estar oculto y que gracias a la realizadora y artista Ximena Cuevas resurgió. Y es que Torné sostuvo una relación con otra mujer y la hizo pública.

La hija del pintor José Luis Cuevas compartió en sus redes sociales una experiencia que marcó su manera de entender la diversidad sexual y el amor lésbico.

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Cuevas relató que, cuando era niña, acudió con sus padres a una fiesta en la que coincidieron con Regina, quien estaba acompañada por Virma González. Ambas estaban sentadas en un sillón, reían, se besaban y se tomaban de la mano. La madre de Cuevas le expresó con naturalidad: “Son novias”.

“Murió ayer Regina Torné, todos la recordamos como ‘Mamá Elena’ en ‘Cómo agua para chocolate’. Yo la recuerdo como alguien que me abrió el universo de niña. Me dio la esperanza de poder habitar alegremente el mundo en el que las lesbianas eran condenadas. Fui con mis papás a una fiesta y estaban sentadas en un sillón Regina Torné y Virma González, tomadas de la mano, se reían y se daban besitos, un amor divino que yo nunca había visto. Cómplices amorosas. Mi mamá dijo “son novias” y el mundo se me iluminó”, escribió Cuevas.

En la foto que acompaña el texto añadió que “Televisa las vetó por 10 años por hacer público su amor”.

Aunque no abundó en el hecho, en reportes de la prensa se habla de que Regina y Virma estuvieron juntas varios años y que Torné cuidó de su pareja durante una larga batalla contra el cáncer de páncreas que terminó con su vida en junio del 2000.

A Regina también se le relacionó con Rosa Furmahn, actriz que brilló en ‘Pedro Páramo’ y ‘Hollywood’.

¿Quién fue Virma González?

Dulce María de las Virtudes González Flor, fue actriz, bailarina y comediante. Nació en Monterrey, Nuevo León.

Su trayectoria abarcó cine, teatro y televisión. En la pantalla grande participó en películas como ‘El pandillero’ (1961), junto a Germán Valdés ‘Tin Tan’; ‘El águila descalza’ (1971), de Alfonso Arau; y ‘El guía de las turistas’ (1976) y ‘Lo veo y no lo creo’ (1977), junto a Gaspar Henaine ‘Capulina’.

En teatro musical destacó en ‘La pelirroja’, al lado de Manuel ‘El Loco’ Valdés y Jacqueline Andere. También interpretó a ‘La Señorita Hannigan’ en ‘Anita la huerfanita’, montaje con el que realizó más de 600 representaciones en el Teatro Manolo Fábregas.

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En televisión participó en producciones como ‘La edad de oro’ (1990) y ‘Papá soltero’ (1992), además de otros proyectos de entretenimiento.