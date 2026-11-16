Kuno Becker destapa que sus padres fueron “UN PAR DE CRIMINALES” y que los hubieran metido “a la cárcel”

“Literalmente aquí hubieran acabado en la cárcel”.

Kuno Becker se suma a la lista de famosos como Violeta Isfel y Ana Claudia Talancón que hablan de la violencia, descuidos y problemas que vivieron en la infancia junto a sus padres.

Ana Claudia ha dicho que sufrió abusos debido a la edad de sus padres y a que no pasaban por un buen momento. También expresó que no recibió los cuidados durante su niñez, lo que derivó en experiencias que nunca debieron ocurrir.

Por su parte, Violeta Isfel compartió que rompió todo vínculo con sus padres y que deberían estar presos, pues “están haciendo cosas bastante rudas, complicadas”. La actriz destapó que junto a ellos vivió maltratos y que su ruptura se dio por sus “conductas delictivas”.

Finalizó diciendo que está fuera de su interés retomar contacto con ellos.

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Y bajo esa misma premisa se encuentra Kuno Becker, pues en una entrevista reciente declaró que sus padres fueron “un par de criminales”.

Fue en una charla para una radiodifusora en Estados Unidos que Becker expresó que “si mis padres nos hubieran criado de este lado hubieran estado en la cárcel, definitivamente. Mi papá el resto de su vida y mi madre seguramente muchos años, esa es la verdad”.

En el pasado, Kuno había dicho que su papá era alcohólico y que ejercía violencia en contra de su madre y su hermana. Pero su madre también lo maltrataba aunque tenía el sueño de que se dedicara a la música clásica, por lo que lo mandaban a Europa a estudiar.

“Me mandaban para allá. La historia es muy melodramática, pero sí me mandaba para allá por el sueño de mi madre de la música clásica. Yo tocó el violín desde muy chavito, allá me quedé sin lana, toqué en la calle. O sea, viví ciertas cosas también que me formaron. Y no lo digo de dientes para afuera, sí, literalmente aquí hubieran acabado en la cárcel”, indicó.

El entrevistador cuestionó al actor sobre las cosas buenas que también pudieron hacer sus padres, a lo que Kuno infirió:

“Fueron los mejores papás del mundo porque, por ejemplo, mi papá me enseñó todo lo que no se debe de hacer. Entonces si tu lo ves desde esa perspectiva aprendes grandes lecciones. Obviamente después de años empiezas a verlo así, agarras esa perspectiva, fui a terapia. Mucha no me sirvió, otra no me sirvió”.

Luego, a pregunta expresa de si los ha perdonado, Becker fue contundente.

“Yo sí, pero perdonar no es reconciliar. Es bien importante. A veces la gente confunde perdonar con volver a tener una relación. Tú puedes perdonar, pero mandar a la gente ya fuera de tu vida”.

Finalmente, contó que su padre ya murió y con su madre no volvió a tener cercanía, pero que procuró formar a su nueva familia fuera de las malas conductas que sufrió cuando era menor.

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La familia de Kuno Becker

El intérprete se convirtió en papá de una niña que se llama Ann. Nació el 23 de abril de 2024, a los 46 años del actor.

Kuno manifestó que en su nuevo núcleo hay amor, respeto y errores, pero también disculpas.