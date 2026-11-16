Camila Fernández sorprende al anunciar si ‘El Potrillo’ será abuelo de un niño o una niña

En abril, Camila Fernández le dará la bienvenida a su segundo hijo y para revelar el sexo de su bebé preparó una gran fiesta mexicana. La cantante y su esposo Francisco decidieron hacer una celebración y con pirotecnia hacer el gran anuncio.

Cabe recordar que la intérprete, madre de Cayetana, conmovió hace unos días al ganar su primer premio Grammy y agradecer entres lágrimas por estar cumpliendo un sueño.

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Ahora, con una torre de fuegos pirotécnicos, gritos y aplausos se confirmó que Camila dará a luz a un niño.

“Charrito y de a caballo”, escribió ‘La Fernández’ para hacer pública en sus redes sociales la noticia.

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Cabe recordar que el segundo hijo de Camila convertirá en abuelo a Alejandro Fernández por cuarta vez. Y es que su hermano ‘El Potrillo Jr.’ tiene dos niñas y con Cayetana y el pequeño que viene en camino son los pequeños cuatro nietos del intérprete de ‘Me dediqué a perderte’.