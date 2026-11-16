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Camila Fernández sorprende al anunciar si ‘El Potrillo’ será abuelo de un niño o una niña

‘La Fernández’ apenas conmovió a todos al ganar un Grammy y ahora con fuegos artificiales anuncia el sexo del bebé que espera.

Noviembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Camila Fernández reveló el sexo de su segundo hijo.

YouTube/Instagram

En abril, Camila Fernández le dará la bienvenida a su segundo hijo y para revelar el sexo de su bebé preparó una gran fiesta mexicana. La cantante y su esposo Francisco decidieron hacer una celebración y con pirotecnia hacer el gran anuncio.

Cabe recordar que la intérprete, madre de Cayetana, conmovió hace unos días al ganar su primer premio Grammy y agradecer entres lágrimas por estar cumpliendo un sueño.

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Ahora, con una torre de fuegos pirotécnicos, gritos y aplausos se confirmó que Camila dará a luz a un niño.

“Charrito y de a caballo”, escribió ‘La Fernández’ para hacer pública en sus redes sociales la noticia.
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Cabe recordar que el segundo hijo de Camila convertirá en abuelo a Alejandro Fernández por cuarta vez. Y es que su hermano ‘El Potrillo Jr.’ tiene dos niñas y con Cayetana y el pequeño que viene en camino son los pequeños cuatro nietos del intérprete de ‘Me dediqué a perderte’.

Camila Fernández revela sexo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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