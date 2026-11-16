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Hollywood

Hospitalizan de emergencia a hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie por un TRASTORNO ALIMENTICIO

Aseguran que Vivienne ha presentado “problemas de salud mental” días después de haberse quitado el apellido de su famoso padre.

Noviembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de Angelina Jolie fue hospitalizada por un trastorno alimenticio.

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“Estaba enojada, enferma y muy sola”.

Medios internacionales reportan que Vivienne, la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, fue hospitalizada por presentar un trastorno alimenticio.

La joven de 18 años fue internada a inicios de este 2026 y ella misma hizo una demoledora confesión en una exposición de arte que inauguró en Los Ángeles.

“A Vivienne le tomó mucha fuerza y valentía abrirse sobre algo tan personal, pero está muy contenta de haberlo hecho”, dijo una fuente cercana a la prensa.

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“No fue fácil exponerse así, pero si compartir su historia ayuda, aunque sea a una sola persona, a sentirse menos sola o le da el valor para buscar el apoyo que necesita, entonces valió la pena. Eso es lo que más le importa a ella”, agregó.

Luego, Vivienne leyó una carta: “Como muchos, he luchado contra problemas de salud mental. También he luchado contra un trastorno alimenticio”.

Al tiempo, externó que “a principios de este año, me hospitalizaron por mi trastorno alimenticio. Estaba enojada, enferma y muy sola. Sin embargo, con el tiempo, la amabilidad y la calidez de los niños y del personal del hospital derribaron los muros tan altos que había construido”.

La hija de Angelina desveló que ‘Tulip Field’ es como “llama al hospital” y que sus obras “representan momentos” que pasó ahí: “Nunca me había reído y llorado tanto, nunca había sido más sincera ni más yo misma.

“Los otros chicos que estaban allí me enseñaron cómo ser fuerte cuando uno está en su momento más débil. Fue la peor y la mejor época de mi vida, y ahora soy mejor persona gracias a eso”, manifestó.

Posteriormente, Vivienne afirmó que en la clínica vivió instantes “de desesperanza”, “de seguridad”, “de valentía” y otros “en los que no podía parar de reír”.

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Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Ya son cuatro los hijos de Brad Pitt que logran QUITARSE SU APELLIDO por “acontecimientos dolorosos”

La noticia sacude al mundo del entretenimiento luego de darse a conocer que la joven se quitó el apellido de Brad Pitt legalmente, con quien también presumiblemente no se habla.

Sus hermanos Zahara, Maddox, Shiloh y ella le solicitaron a un juez que le permitiera usar sólo el apelativo de su madre, Angelina Jolie.

Angelina Jolie Brad Pitt
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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