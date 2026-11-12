Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Muere Regina Torné, ganadora del Ariel por “Como agua para chocolate” y figura de las telenovelas

Regina Torné también fue una estrella en teatro; tenía 82 años

Noviembre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
regina torne muerte.jpg

Regina Torné

Regina Torné, ganadora del Ariel por su interpretación de Mamá Elena en la película “Como agua para chocolate”, murió a los 82 años.

El fallecimiento de la actriz fue informado por el programa Ventaneando a través de su cuenta de redes sociales.
La reconocida actriz tiene una trayectoria que inició en 1966 y dentro de sus trabajos más destacados se encuentra su participación en películas como ‘Despedida de soltera’ (1996), ‘Blue Demon y las invasoras’ (1969) y ‘Como agua para chocolate’ (1992).

En televisión apareció en las telenovelas ‘Clarisa’ (1993), ‘Retrato de familia’ (1995), ‘La Loba’ (2010) y ’Siempre tuya Acapulco’ (2014), entre muchas otras.

Adicionalmente, en 1978 apareció en la serie ‘El Chavo del 8’ donde dio vida a Gloria. Esa participación la hizo popular en redes sociales, donde constantemente se hacía viral al recordar los cuatro episodios en los que actuó.
Se retiró en 2016 de la vida pública, abandonó la Ciudad de México, donde estableció una academia de artes escénicas especializada en teatro de arte dramático.

El papel por el que ganó el Ariel

Este diálogo se volvió memorable para los cinéfilos
“Si viene a pedir tu mano, más vale que le digas que no venga; va a perder su tiempo y me va a hacer perder el mío. Tú como mi hija menor, sabes que tienes que quedarte a cuidarme”.
La demoledora frase que Mamá Elena le dice a Tita, le da sentido a toda la película “Como agua para chocolate”. Tita fue interpretada por una joven Lumi Cavazos, recién egresada de la universidad, mientras que Mamá Elena fue responsabilidad de Regina Torné, experimentada actriz de cine y televisión.

Regina tenía ya para entonces una larga trayectoria en cine, que incluía hasta una que otra femme fatal en películas de luchadores.
En “Como agua para chocolate” mostró no solo su experiencia como actriz, también el carácter de una mujer fuerte y cuya interpretación le valió el premio Ariel como Mejor Actriz en 1992.

En 2016, la Academia Mexicana de Cine le rindió un homenaje , en el que Regina se mostró especialmente emocionada.

“La Academia y yo tenemos la misma edad: 70 años. Felices 70 y que sean otros más”.

En el año 2006, un crimen conmocionó al mundo del entretenimiento, pues la hija de la reconocida actriz Regina Torné era detenida y hallada culpable de los delitos de secuestro y homicidio en complicidad con su amante en aquel momento.

La tragedia detrás de la vida de Regina Torné

Aunque Regina del Pilar Campos nunca se dedicó al mundo del espectáculo, la noticia rápidamente tomó notoriedad y resonó al ser hija de la actriz de ‘Como agua para chocolate’.
Luego de cometer el secuestro y homicidio de Maribel Flores Monroy, esposa de su amante Édgar Rogelio Eslava Sánchez, la hija de Torné fue condenada a 35 años de prisión.
En enero de este 2026, tras 20 años en prisión, Regina solicitó a través de su abogado, poder salir porque ya pagó gran parte de la condena y con buen comportamiento, según dio a conocer la periodista Ana María Alvarado. Y añadió que le dijeron que sí, pero está en espera de juntar el dinero de reparación del daño para poder irse libre.
También detalló que la hija de la actriz debe 163,249 pesos “y desde que Regina Torné se fue a Puebla dejaron de visitarla, la abandonaron todo el mundo”.
Para intentar recaudar fondos, Regina da clases de inglés a las internas del Penal de Santa Marta Acatitla y también en el centro escolar, explicó la periodista en enero pasado.

Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

¿Cómo ocurrió el crimen?
Regina del Pilar Campos en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista con quien mantenía una relación extramarital, planearon asesinar a Maribel Flores Monroy, con quien estaba casado el implicado y tenía una hija de 6 años.
Según la investigación, el 20 de enero de 2006, Maribel volvió a su casa tras dejar a su hija en la escuela y se encontró con Regina y tres hombres que había contratado para cometer el delito. La hija de la actriz ya llevaba meses enviando mensajes de intimidación a la esposa de su amante.

Regina-Torné-hija.jpg

La actriz dejó de visitar a su hija, quien ya cumplió 20 años en la cárcel.

YouTube

Los cuatro implicados golpearon a Maribel para después secuestrarla y asesinarla; la víctima murió por asfixia el mismo día. Finalmente, quemaron los restos de la mujer, pero vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras dieron aviso a las autoridades. Tras los hechos, las autoridades detuvieron a los culpables, sin embargo dos de los agresores lograron escapar.
Finalmente, con el inicio de las investigaciones se logró detener a los otros dos implicados, así como a Édgar por el delito. Tras realizarse el juicio, un juez sentencio a Regina del Pilar a 35 años de prisión y a Édgar a 26 años.
Regina y su amante se conocieron gracias al trabajo de taxista que tenía, ya que constantemente la trasladaba por la ciudad. Cuando se dio a conocer el terrible crimen también se filtró que fue la propia Regina quien orquestó el plan.

Regina Torné
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Hijas-Laura-Bozzo.jpg
Famosos
Hijas de Laura Bozzo se habrían “desentendido” de ella: LA “DEJARON SOLITA” en el hospital
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariano-Riva-Palacio.jpg
Famosos
Tras pedida de mano en París, así fue LA BODA del exconductor de ‘Hechos’, Mariano Riva Palacio en Acapulco
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vadhir-Derbez (1).jpg
Famosos
Filtran videos del CRUCERO donde estuvieron Vadhir ’N’ y José Eduardo tras denuncia por presunta v10l4c1ón
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lambda-Garcia.jpg
Famosos
A Lambda García, le piden MATRIMONIO: “me voy a casar con mi mejor amigo”
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Portero-relojes-falsos.jpg
Famosos
Exportero de la Liga MX es arrestado en Estados Unidos por tráfico de RELOJES FALSOS
El exfutbolista de Atlas, Santos y Necaxa encabezaba una red de importación y exportación de relojes de lujo falsificados.
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pelicula-Wildwood.jpg
Famosos
¡ADIÓS Macarena, Natalia e Ibarreche! ‘Wildwood’ confirma redoblaje de la película tras críticas y exigencias
Ya hasta Macarena García borró todas las fotos y videos que la vinculaban con el proyecto en el que daba vida al personaje principal.
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rebecca-Jones.jpg
Famosos
Exmanager acusa a Rebecca Jones de CONSUMIR SUSTANCIAS: “Era terrorífica, histérica, se le pegaban los cables”
A tres años de la muerte de la actriz, Emilio Morales narró lo difícil que fue trabajar con la actriz y con otros de sus compañeros.
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
infnitoamor--.jpg
Telenovelas
Livia Brito y Gonzalo García Vivanco en “Infinito amor": El amor los desarma
Al frente del éxito vespertino de Salvador Mejía, sus protagonistas hallan en esta historia de desencuentros, heridas y segundas oportunidades puntos de conexión con sus propias experiencias, más allá de los personajes que interpretan.
Noviembre 10, 2026
 · 
Nayib Canaán