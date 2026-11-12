Muere Regina Torné, ganadora del Ariel por “Como agua para chocolate” y figura de las telenovelas

Regina Torné, ganadora del Ariel por su interpretación de Mamá Elena en la película “Como agua para chocolate”, murió a los 82 años.

El fallecimiento de la actriz fue informado por el programa Ventaneando a través de su cuenta de redes sociales.

La reconocida actriz tiene una trayectoria que inició en 1966 y dentro de sus trabajos más destacados se encuentra su participación en películas como ‘Despedida de soltera’ (1996), ‘Blue Demon y las invasoras’ (1969) y ‘Como agua para chocolate’ (1992).

En televisión apareció en las telenovelas ‘Clarisa’ (1993), ‘Retrato de familia’ (1995), ‘La Loba’ (2010) y ’Siempre tuya Acapulco’ (2014), entre muchas otras.

Adicionalmente, en 1978 apareció en la serie ‘El Chavo del 8’ donde dio vida a Gloria. Esa participación la hizo popular en redes sociales, donde constantemente se hacía viral al recordar los cuatro episodios en los que actuó.

Se retiró en 2016 de la vida pública, abandonó la Ciudad de México, donde estableció una academia de artes escénicas especializada en teatro de arte dramático.

El papel por el que ganó el Ariel

Este diálogo se volvió memorable para los cinéfilos

“Si viene a pedir tu mano, más vale que le digas que no venga; va a perder su tiempo y me va a hacer perder el mío. Tú como mi hija menor, sabes que tienes que quedarte a cuidarme”.

La demoledora frase que Mamá Elena le dice a Tita, le da sentido a toda la película “Como agua para chocolate”. Tita fue interpretada por una joven Lumi Cavazos, recién egresada de la universidad, mientras que Mamá Elena fue responsabilidad de Regina Torné, experimentada actriz de cine y televisión.

Regina tenía ya para entonces una larga trayectoria en cine, que incluía hasta una que otra femme fatal en películas de luchadores.

En “Como agua para chocolate” mostró no solo su experiencia como actriz, también el carácter de una mujer fuerte y cuya interpretación le valió el premio Ariel como Mejor Actriz en 1992.

En 2016, la Academia Mexicana de Cine le rindió un homenaje , en el que Regina se mostró especialmente emocionada.

“La Academia y yo tenemos la misma edad: 70 años. Felices 70 y que sean otros más”.

En el año 2006, un crimen conmocionó al mundo del entretenimiento, pues la hija de la reconocida actriz Regina Torné era detenida y hallada culpable de los delitos de secuestro y homicidio en complicidad con su amante en aquel momento.

La tragedia detrás de la vida de Regina Torné

Aunque Regina del Pilar Campos nunca se dedicó al mundo del espectáculo, la noticia rápidamente tomó notoriedad y resonó al ser hija de la actriz de ‘Como agua para chocolate’.

Luego de cometer el secuestro y homicidio de Maribel Flores Monroy, esposa de su amante Édgar Rogelio Eslava Sánchez, la hija de Torné fue condenada a 35 años de prisión.

En enero de este 2026, tras 20 años en prisión, Regina solicitó a través de su abogado, poder salir porque ya pagó gran parte de la condena y con buen comportamiento, según dio a conocer la periodista Ana María Alvarado. Y añadió que le dijeron que sí, pero está en espera de juntar el dinero de reparación del daño para poder irse libre.

También detalló que la hija de la actriz debe 163,249 pesos “y desde que Regina Torné se fue a Puebla dejaron de visitarla, la abandonaron todo el mundo”.

Para intentar recaudar fondos, Regina da clases de inglés a las internas del Penal de Santa Marta Acatitla y también en el centro escolar, explicó la periodista en enero pasado.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Regina del Pilar Campos en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista con quien mantenía una relación extramarital, planearon asesinar a Maribel Flores Monroy, con quien estaba casado el implicado y tenía una hija de 6 años.

Según la investigación, el 20 de enero de 2006, Maribel volvió a su casa tras dejar a su hija en la escuela y se encontró con Regina y tres hombres que había contratado para cometer el delito. La hija de la actriz ya llevaba meses enviando mensajes de intimidación a la esposa de su amante.

La actriz dejó de visitar a su hija, quien ya cumplió 20 años en la cárcel. YouTube

Los cuatro implicados golpearon a Maribel para después secuestrarla y asesinarla; la víctima murió por asfixia el mismo día. Finalmente, quemaron los restos de la mujer, pero vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras dieron aviso a las autoridades. Tras los hechos, las autoridades detuvieron a los culpables, sin embargo dos de los agresores lograron escapar.

Finalmente, con el inicio de las investigaciones se logró detener a los otros dos implicados, así como a Édgar por el delito. Tras realizarse el juicio, un juez sentencio a Regina del Pilar a 35 años de prisión y a Édgar a 26 años.

Regina y su amante se conocieron gracias al trabajo de taxista que tenía, ya que constantemente la trasladaba por la ciudad. Cuando se dio a conocer el terrible crimen también se filtró que fue la propia Regina quien orquestó el plan.