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Yolanda Andrade se identifica con Karina Torres: “Tenemos una enfermedad peor que cualquier esclerosis”

En el programa “Montse y Joe”, Yolanda Andrade y Karina Torres compartieron un momento emotivo

Noviembre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade karina torres.jpg

Karina Torres y Yolanda Andrade

Captura Youtube Unicable

Yolanda Andrade y Karina Torres tuvieron un momento de conexión muy especial.

La llamada “Licenciada Torres”, tercer lugar de La Casa de los Famosos 4, se presentó como invitada en el programa Montse y Joe.
Participó en una dinámica en la que moldeó una figura que representará una etapa de su vida en la que haya sido especialmente resiliente.

Lo que hizo Karina fue un corazón que representa, dijo, la etapa en la que dejó las drogas pero también en la que se dio cuenta de que eso le había dejado secuelas para toda su vida.

“Después de mi adicción hubo secuelas irreversibles como la psicosis y la esquizofrenia. Eso para mí me hizo cambiar mi vida, dejarme de drogar fue volver a nacer”.
¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
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El mensaje de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade la escuchó con especial atención y luego intervino:

“Lo que ella está diciendo yo lo entiendo perfectamente bien. La persona que no lo ha vivido... una enfermedad terrible como la que tenemos eso es más peligroso que cualquier esclerosis, cáncer”.

Con esta frase, la conductora se refirió a las adicciones que ambas han vivido, cada una en su vida.

“Vivir el ‘solo por hoy’, el despertar y decir: tener fuerza de voluntad; llegar a tu casa y decirte: lo lograste, te felicito, te amo y a dormir a gusto”

Karina Torres Yolanda Andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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