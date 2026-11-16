Yolanda Andrade se identifica con Karina Torres: “Tenemos una enfermedad peor que cualquier esclerosis”

Yolanda Andrade y Karina Torres tuvieron un momento de conexión muy especial.

La llamada “Licenciada Torres”, tercer lugar de La Casa de los Famosos 4, se presentó como invitada en el programa Montse y Joe.

Participó en una dinámica en la que moldeó una figura que representará una etapa de su vida en la que haya sido especialmente resiliente.

Lo que hizo Karina fue un corazón que representa, dijo, la etapa en la que dejó las drogas pero también en la que se dio cuenta de que eso le había dejado secuelas para toda su vida.

“Después de mi adicción hubo secuelas irreversibles como la psicosis y la esquizofrenia. Eso para mí me hizo cambiar mi vida, dejarme de drogar fue volver a nacer”.

El mensaje de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade la escuchó con especial atención y luego intervino:

“Lo que ella está diciendo yo lo entiendo perfectamente bien. La persona que no lo ha vivido... una enfermedad terrible como la que tenemos eso es más peligroso que cualquier esclerosis, cáncer”.

Con esta frase, la conductora se refirió a las adicciones que ambas han vivido, cada una en su vida.