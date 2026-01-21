Regina Torné La reconocida actriz tiene una trayectoria que inició en 1966 y dentro de sus trabajos más destacados se encuentra su participación en películas como ‘Despedida de soltera’ (1996), ‘Blue Demon y las invasoras’ (1969) y ‘Como agua para chocolate’ (1992). En televisión apareció en las telenovelas ‘Clarisa’ (1993), ‘Retrato de familia’ (1995), ‘La Loba’ (2010) y ’Siempre tuya Acapulco’ (2014), entre muchas otras.



Adicionalmente, en 1978 apareció en la serie ‘El Chavo del 8’ donde dio vida a ‘Gloria’.



Se retiró en 2016 de la vida pública, abandonó la Ciudad de México y emigró a Puebla, donde estableció una academia de artes escénicas especializada en teatro de arte dramático.