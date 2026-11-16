¿La mamá de Poncho de Nigris o Abel Robles, quién fue el primer eliminado de La Mansión VIP?

Doña Alegría lucía nada contenta cuando se quedó al final de la ronda de la primera eliminación de La Granja VIP.

Bellakath ya se había salvado, convenciendo al público de que la dejen demostrar que es algo más que una simple reguetonera.

De modo que en el duelo final quedaron Doña Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris y abuela de Aldo, contra Abel Robles, un influencer enfocado en creación de contenido ecológico y fitness.

¿Cómo fue la primera eliminación de La Mansión VIP segunda temporada?

Doña Alegría se ha convertido en un personaje muy querido dentro de La Mansión, pues suele platicar anécdotas divertidas sobre su vida pero también sabe escuchar a los demás participantes.

TE RECOMENDAMOS: Exesposo de Niurka entra a La Granja VIP para decirle “remora"; ella y su hija Romina le responden

También, sin embargo, ha generado polémicas cuando manifiesta sus ideales conservadores acerca de la familia y la sexualidad.

HotSpanish, el creador de La Mansión VIP, finalmente anunció que el eliminado era Abel y en ese momento abrazó a doña Lety y le dijo:

“Siga haciéndole la vida imposible a estos muchachos”.

Por su parte, doña Alegría soltó un respiro aliviado y dijo: