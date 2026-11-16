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¿La mamá de Poncho de Nigris o Abel Robles, quién fue el primer eliminado de La Mansión VIP?

“Hasta taquicardia me dio”, comentó doña Alegría al saber el resultado

Noviembre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
primera eliminacion la Mansion VIP.jpg

Doña Lety Guajardo y Abel Robles

Captura Youtube LM VIP

Doña Alegría lucía nada contenta cuando se quedó al final de la ronda de la primera eliminación de La Granja VIP.

Bellakath ya se había salvado, convenciendo al público de que la dejen demostrar que es algo más que una simple reguetonera.
De modo que en el duelo final quedaron Doña Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris y abuela de Aldo, contra Abel Robles, un influencer enfocado en creación de contenido ecológico y fitness.

¿Cómo fue la primera eliminación de La Mansión VIP segunda temporada?

Doña Alegría se ha convertido en un personaje muy querido dentro de La Mansión, pues suele platicar anécdotas divertidas sobre su vida pero también sabe escuchar a los demás participantes.
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También, sin embargo, ha generado polémicas cuando manifiesta sus ideales conservadores acerca de la familia y la sexualidad.
HotSpanish, el creador de La Mansión VIP, finalmente anunció que el eliminado era Abel y en ese momento abrazó a doña Lety y le dijo:

“Siga haciéndole la vida imposible a estos muchachos”.

Por su parte, doña Alegría soltó un respiro aliviado y dijo:

“Hasta taquicardia me estaba dando”.

Doña Lety Guajardo La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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