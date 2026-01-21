Suscríbete
Regina Torné dejó de visitar a su hija; ya cumplió 20 años en la cárcel por SECUESTRO y HOMICIDIO

Hace 10 años que la actriz le retiró el apoyo a Regina del Pilar Campos, quien fue hallada culpable en 2006.

Enero 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Regina-Torné-hija.jpg

La actriz dejó de visitar a su hija, quien ya cumplió 20 años en la cárcel.

YouTube

En el año 2006, un crimen conmocionó al mundo del entretenimiento, pues la hija de la reconocida actriz Regina Torné era detenida y hallada culpable de los delitos de secuestro y homicidio en complicidad con su amante en aquel momento.

Aunque Regina del Pilar Campos nunca se dedicó al mundo del espectáculo, la noticia rápidamente tomó notoriedad y resonó al ser hija de la actriz de ‘Como agua para chocolate’.

Luego de cometer el secuestro y homicidio de Maribel Flores Monroy, esposa de su amante Édgar Rogelio Eslava Sánchez, la hija de Torné fue condenada a 35 años de prisión.

Tras los 20 años que lleva en prisión, Regina solicitó a través de su abogado la petición de poder salir porque ya pagó gran parte de la condena y con buen comportamiento, dio a conocer la periodista Ana María Alvarado. Y añadió que le dijeron que sí, pero está en espera de juntar el dinero de reparación del daño para poder irse libre.

“Actualmente, Regina tiene bastante tiempo, años, que ya no la visitan, la dejaron sola. También tenía dos hijas y tampoco van… Cometió un crimen, un asesinato y ahora que lleva 20 años en prisión, el juez le dio la oportunidad de por buen comportamiento solicitar que pueda salir ya cumplidos los 20 años”, reveló la comunicadora.

También detalló que la hija de la actriz debe 163,249 pesos “y desde que Regina Torné se fue a Puebla dejaron de visitarla, la abandonaron todo el mundo”.

Para intentar recaudar fondos, Regina da clases de inglés a las internas del Penal de Santa Marta Acatitla y también en el centro escolar, explicó la periodista.

A través de la cuenta de TikTok @reasdeturquesa también se filtraron fotos de la mujer mientras realiza sus actividades cotidianas en la prisión.

“Y miren, así luce actualmente Regina del Pilar, hija de la actriz Regina Torné y quien lleva 20 años en reclusión”, escribió Reas de Turquesa al difundir las imágenes.

@ferhalfpeimbrt.2

#carceldemujeres #santamarthaacatitla #reclusorios

♬ Originalton - musicッ
¿Cómo ocurrió el crimen?

Regina del Pilar Campos en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista con quien mantenía una relación extramarital, planearon asesinar a Maribel Flores Monroy, con quien estaba casado el implicado y tenía una hija de 6 años.

Según la investigación, el 20 de enero de 2006, Maribel volvió a su casa tras dejar a su hija en la escuela y se encontró con Regina y tres hombres que había contratado para cometer el delito. La hija de la actriz ya llevaba meses enviando mensajes de intimidación a la esposa de su amante.

Los cuatro implicados golpearon a Maribel para después secuestrarla y asesinarla; la víctima murió por asfixia el mismo día. Finalmente, quemaron los restos de la mujer, pero vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras dieron aviso a las autoridades. Tras los hechos, las autoridades detuvieron a los culpables, sin embargo dos de los agresores lograron escapar.

Finalmente, con el inicio de las investigaciones se logró detener a los otros dos implicados, así como a Édgar por el delito. Tras realizarse el juicio, un juez sentencio a Regina del Pilar a 35 años de prisión y a Édgar a 26 años.

Regina y su amante se conocieron gracias al trabajo de taxista que tenía, ya que constantemente la trasladaba por la ciudad. Cuando se dio a conocer el terrible crimen también se filtró que fue la propia Regina quien orquestó el plan.

¿Quién es Regina Torné?

La reconocida actriz tiene una trayectoria que inició en 1966 y dentro de sus trabajos más destacados se encuentra su participación en películas como ‘Despedida de soltera’ (1996), ‘Blue Demon y las invasoras’ (1969) y ‘Como agua para chocolate’ (1992). En televisión apareció en las telenovelas ‘Clarisa’ (1993), ‘Retrato de familia’ (1995), ‘La Loba’ (2010) y ’Siempre tuya Acapulco’ (2014), entre muchas otras.

Adicionalmente, en 1978 apareció en la serie ‘El Chavo del 8’ donde dio vida a ‘Gloria’.

Se retiró en 2016 de la vida pública, abandonó la Ciudad de México y emigró a Puebla, donde estableció una academia de artes escénicas especializada en teatro de arte dramático.

Regina Torné
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
