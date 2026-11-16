¿Qué actores de ‘Cuna de Lobos’ ya fallecieron? A 40 AÑOS de su estreno la pantalla extraña al elenco

Recientemente, el canal ’TLNovelas’ comenzó a retransmitir una versión remasterizada de la exitosa ‘Cuna de Lobos’, misma que contó con 85 capítulos. Quienes pudieron gozar de la producción, que se transmitió en 1986, se están dando una nueva oportunidad para recordarla, mientras que las nueva generaciones están conociendo la historia que cumple 40 años.

A propósito de su aniversario, el canal de televisión organizó una reunión en donde Diana Bracho y Alejandro Camacho se fundieron en un abrazo tras recordar el éxito que alcanzaron con la historia. Además, a la cita también llegó Gina Pedret, la nuera de ‘Catalina Creel’, para representar a una de las villanas más recordadas de la televisión.

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Y es que desafortunadamente gran parte de los actores que dieron vida a los personajes de la inmejorable ‘Cuna de Lobos’ han perdido la vida.

Raúl Meraz ‘Don Chava’

El 20 de abril de 1996 murió el primer actor del elenco de la telenovela. Tenía 69 años y tuvo una destacada participación en cine, teatro y televisión. Fue conocido por su labor en la época del oro del Cine Nacional. Apareció en cintas como ‘La Diana Cazadora’ y ‘El Extra’ con ‘Cantinflas’.

Luis Rivera ‘Mauricio Bermúdez’, el leal asistente de ‘Alejandro Larios’

Perdió la vida el 29 de octubre de 2008. Además de ‘Cuna de Lobos’ se le recuerda por ‘El Peñón del Amaranto’ y ‘Ángeles Blancos’.

Carmen Montejo ‘Esperanza Mandujano’

Nació el 26 de mayo de 1925 en La Habana, Cuba. Fue una gran actriz y escritora, conocida también por ‘Mujeres sin mañana’, de 1951 y ‘La infame’, de 1954. Estuvo casada con Manuel González Ortega y murió el 25 de febrero de 2013 en el Distrito Federal.

José Ángel Espinoza ‘Ferrusquilla’

Conocido como ‘El hombre de las mil voces’, le dio vida al ‘Dr. Hernández’ en ‘Cuna de Lobos’. El sinaloense también destacó como cantante y compositor. Es padre de la primera actriz Angelica Aragón. Murió el 6 de noviembre de 2015.

Carlos Cámara ‘Leopoldo Suárez’

Nació en República Dominicana en 1934. Inició su carrera en Venezuela en la década de 1950. Su primera aparición en pantalla ocurrió en ‘La Rival’ (1960). Cuatro años después comenzó su carrera en México en ‘San Martín de Torres’. Murió el 24 de febrero de 2016.

Gonzalo Vega ‘José Carlos Larios’

Una de las ausencias más dolorosas fue la del consagrado actor en ‘El Lugar Sin Límites’, quien se convirtió en el primer artista en mostrar un beso homosexual de larga duración. Perdió la vida el 10 de octubre de 2016.

Margarita Isabel

Locutora, periodista y primera actriz que dejó una gran huella en la televisión, perdió la vida el 9 de abril de 2017. Además de su paso por ‘Cuna de Lobos’ formó parte de ‘Como agua para chocolate’, en 1991, y ‘Mujeres insumisas’, en 1995, entre muchas otras producciones.

María Rubio ‘Catalina Creel’

La insuperable ‘Catalina Creel’ y el parche en su ojo quedaron guardados en el imaginario colectivo. También tuvo participaciones destacadas en ‘Imperio de cristal’ (1994) y ‘Querida Enemiga’ (2008). Perdió la vida el 1 de marzo de 2018.

Josefina Echánove

El 29 de diciembre de 2020, Josefina Rojas Huddson falleció a los 92 años en Guanajuato, a causa de un infarto. A’pareció también en La Dueña’, ‘La Otra’, ‘Rubi’ y las películas ‘Desaparecido’, ‘El cónsul honorario’, ‘Gringo viejo’ y ‘Perdita Durango’, etc.

Lilia Aragón ‘Rosalía’

Además de actriz, era productora. Murió el 2 de agosto de 2021 y estuvo casada con Guillermo Mendizábal y Enrique Soto. Fue conocida también por ‘La casa al final de la calle’, de 1989, y ‘De frente al sol’, de 1992.

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Rebecca Jones ‘Vilma de la Fuente de Larios’

A los 65 años murió Rebecca, el 22 de marzo de 2023. En 2017 fue diagnosticada erróneamente con colitis nerviosa cuando en realidad tenía cáncer de ovario. En 2022 ingresó al hospital por una deficiencia pulmonar y neumonía.