Natalia Alcocer abandona La Granja VIP por salud mental; ¿Pablo Montero fue por ella a la salida?

Natalia Alcocer finalmente se dio cuenta de que La Granja VIP era demasiada presión para su frágil salud emocional.

La actriz llevaba más o menos un mes con conflictos en contra de varios granjeros: peleó con Mono, con Manelyk y finalmente con Bebeshita.

Fueron tan duros sus encontronazos que en dos ocasiones estuvo a punto de abandonar la Granja debido a crisis de ansiedad, una de las cuales alertó a la producción del reality show ante el caos que mostró Natalia.

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¿Por qué se salió natalia Alcocer de La Granja VIP?

Este domingo, antes de iniciar la gala de eliminación, pidió hablar con Adal Ramones, conductor de La Granja VIP.

“Nosotros no lo sabíamos pero hace unos segundos, Natalia me informó su decisión de salir de La Granja”, dijo Ramones.

En efecto, Alcocer salió del reality y en la puerta la esperaba ¡Michael Cohn del Real!

La vida romántica de Natalia se complicó dentro del reality porque se hizo novia de Pablo Montero... lo cual fue una noticia desconcertante para sus fans, ya que hasta donde se sabía, mantenía una relación con Michael Cohn.

La propia Natalia dio una explicación cuando todavía estaba dentro de La Granja: “Él siempre va a estar en mi vida”.

Y Pablo Montero, que fue eliminado hace una semana, publicó en Instagram un mensaje romántico: “Cualquiera que sea tu decisión, aquí te espero con los brazos abiertos”.

De acuerdo con Ramones, Michael Cohn estaba en La Granja por mera casualidad: “Estaba aquí como todos los invitados del panel, no sabía que Natalia iba a salir”.

La que se mostró especialmente desconcertada fue Ferka, panelista de cabecera del reality show, quien alzó la mano para preguntar: "¿Y Pablo Montero?”

Es una pregunta que quedó en el aire.

