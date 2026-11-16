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Exesposo de Niurka entra a La Granja VIP para decirle “remora"; ella y su hija Romina le responden

En la dinámica de mensajes para los nominados, el ex de Niurka apareció como amigo de Ivonne Montero

Noviembre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
ivonne montero niurka bobby larios la granja vip (1).jpg

Romina Marcos y Niurka respondieron

Captura Instagram LG VIP

Romina Marcos hizo patente su desconcierto por la aparición de Bobby Larios en La Granja VIP.

El actor, productor y exesposo de Niurka estuvo en el reality show como parte de una dinámica en la que los nominados recibieron mensajes en video de algunas personas muy queridas en su vida.
A Rafa Mercadante le mandó mensaje su novia Alejandra y a Niurka, su prometido Bruno. En el caso de Ivonne la producción de La Granja VIP le presentó el video de Bobby Larios, “un amigo muy querido”, dijo la actriz.
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Bobby, en apenas 20 segundos, se refirió no solo a Ivonne para echarle porras, sino que hizo alusiones a Niurka.

“Ivonne, no dejes que nadie apague tu luz; y esas rémoras que están a tu alrededor, tú sabes bien por quién te lo digo, échales con todo”.

¿Qué respondió Niurka a Bobby Larios?

Niurka, quien estaba presente durante el mensaje, no se quedó callado y gritó:

“Adal, por favor dile a Bobby que chifle a su ma... y dile a Bobby que qué triste mensaje le mandaron a Ivonne, mejor le hubieran mandado (mensaje) de su papá”.

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Romina Marcos, quien participó en el programa de este domingo como parte de los panelistas invitados, se sumó al mensaje de su mamá Niurka:

“Ese señor solamente tiene presencia cuando está al lado de mi mamá. Y es lo que hizo hoy. ¿A poco es su mejor amigo de Ivonne?”

La Granja VIP NIURKA bobby Larios
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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