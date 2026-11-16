Exesposo de Niurka entra a La Granja VIP para decirle “remora"; ella y su hija Romina le responden

Romina Marcos hizo patente su desconcierto por la aparición de Bobby Larios en La Granja VIP.

El actor, productor y exesposo de Niurka estuvo en el reality show como parte de una dinámica en la que los nominados recibieron mensajes en video de algunas personas muy queridas en su vida.

A Rafa Mercadante le mandó mensaje su novia Alejandra y a Niurka, su prometido Bruno. En el caso de Ivonne la producción de La Granja VIP le presentó el video de Bobby Larios, “un amigo muy querido”, dijo la actriz.

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Bobby, en apenas 20 segundos, se refirió no solo a Ivonne para echarle porras, sino que hizo alusiones a Niurka.

“Ivonne, no dejes que nadie apague tu luz; y esas rémoras que están a tu alrededor, tú sabes bien por quién te lo digo, échales con todo”.

¿Qué respondió Niurka a Bobby Larios?

Niurka, quien estaba presente durante el mensaje, no se quedó callado y gritó:

“Adal, por favor dile a Bobby que chifle a su ma... y dile a Bobby que qué triste mensaje le mandaron a Ivonne, mejor le hubieran mandado (mensaje) de su papá”.

Romina Marcos, quien participó en el programa de este domingo como parte de los panelistas invitados, se sumó al mensaje de su mamá Niurka: