El día que Adal Ramones dijo que era mejor que César Costa y lo comparó con Raúl Velasco

En 1999 se acabó Otro Rollo, el programa insignia de Adal Ramones.

Con ese novedoso e iconoclasta show cómico, mágico y musical, Adal tocó el cielo de la fama y el éxito.

El final, por tanto, provocó decenas de especulaciones sobre su siguiente proyecto. Y una de esas especulaciones que podría ocupar el lugar de César Costa en el programa “Al fin de semana”.

César también estaba en un momento álgido de su carrera como conductor gracias al éxito de Un nuevo día, que conducía junto a Rebecca de Alba. Pero justo en ese año el programa fue cancelado y César Costa comenzó el proyecto “Al fin de semana”, una revista de variedades nocturna.

TE RECOMENDAMOS: Ernesto Laguardia confiesa todo lo que aprendió en La Casa de los Famosos México: “Hay un antes y después en mi carrera”

El raiting no fue el esperado y fue en ese momento en que el nombre de Adal apareció como posible suplente.

La respuesta de Adal fue lapidaria y se jactó de su imagen... y eso quedó en las páginas de TVyNovelas, que ahora retomamos como parte de las memorias que hemos publicado con motivo de nuestro aniversario 47.

“SERÍA UN ERROR MANDARME A ESE PROGRAMA”

“Hasta el momento no sabemos nada ni Memo del Bosque ni yo sobre quedarme con ese programa, pero una cosa sí te digo: si arriba dicen que es así, ni hablar, donde manda capitán no gobierna marinero, aunque sería un error porque no creo que sea mi horario ni mi público meta, pero si llegan a tomar la decisión de mandarme a ese programa, sería casi casi como querer acabar mi carrera”.

—¿Y si así lo deciden y no te dan otra opción?

“Protestaría, diría que no, por lo menos haría que mi voz fuera voto, pero si me dicen ‘no hay de otra’, tendría que aceptarlo y hacer mi mejor papel; eso sí, creo que lo haría mejor que César, te aseguro ser mejor conductor que él, nada más ve el rating”.

“CÉSAR SE METIÓ EN CAMISA DE ONCE VARAS”

—¿Por qué lo dices, cómo lo sientes a él como conductor?

“Siento que él era el conductor del programa de la mañana que tenía con Rebeca de Alba, lo admiro como cantante y como actor, porque lo he visto en películas y en la serie de “Papá soltero”.

“César se metió en camisa de once varas porque pienso que no tiene ni la simpatía ni el acercamiento que tenía un Raúl Velasco con su público; quizá valdría la pena dejar pasar un poco más de tiempo para ver qué pasa, pero con el tiempo que lleva el programa al aire ya se debió haber notado algo. Siento que él es bueno, pero no en ese horario”.

La declaración Hemeroteca TVyNovelas

“NO QUIERE PERDER LA FIGURA”

—¿Quién te gustaría para ese horario?

“Una persona que no le tuviera miedo al reto de disfrazarse de mujer, que se deje cargar, embarrar de pastel; de repente siento que César se cuida mucho de eso, no quiere perder la figura y pienso que no es bueno para él ni para el programa. “Al fin de semana” se transmite en un canal nacional, con un gran horario, por lo que debería de estar haciendo algo para cambiar su tipo de conducción si es que se quiere quedarse ahí”.