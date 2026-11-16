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¿En qué se inspiró Diego Luna para interpretar a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes?

Durante tres años y dos temporadas, Diego Luna interpretó al llamado jefe de jefes en la serie “Narcos México”

Noviembre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
diego luna miguel angel felix gallardo.jpg

Diego Luna, como Miguel Ángel Flix Gallardo

Captura Narcos México

Diego Luna se inmiscuyó en la vida de Miguel Ángel Félix Gallardo durante tres años.

Su participación en dos de las tres temporadas de “Narcos México” lo llevó a convertirse en la cara de ficción de este criminal sentenciado por delitos contra la salud y homicidio, y que finalmente murió este 15 de noviembre.
Sobre Félix Gallardo se construyó una leyenda: la del jefe de jefes, el narcotraficante que logró convertir las drogas en una “empresa corporativa”, a pesar de ser ilegal.

Diego Luna interpreta a Miguel Ángel con precisión quirúrgica: sus escenas de violencia destacan por la credibilidad de su actuación, pero también convenció a los críticos por la manera en que le dio al personaje una dimensión “humana” en momentos de crisis personal, familiar y, sobre todo, cuando se enfrentó a su destino de ir a la cárcel.

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La inspiración de Diego Luna

Diego Luna, sin embargo, nunca quiso buscar la inspiración en el Miguel Ángel Félix Gallardo de la realidad.

“Yo no busque ahí”, ha dicho Luna cada vez que le pregunten si llegó a ponerse en contacto con el llamado Jefe de jefes o con algún personaje cercano.
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Alejandro Flores

Diego siempre ha sido cuidadoso en rechazar cualquier intención de “apología del delito”. Su personaje, dice, es un retrato del México corrupto e impune, y jamás se le presenta como héroe.

Por tanto, su intención fue siempre ceñirse a Miguel Ángel en su dimensión de “ficción basada en la vida real”.

“Yo me inspiré en los libros, en los reportajes de periodistas que admiro y conozco, en documentales y con eso tuve con eso mas que suficiente”.

Diego Luna Narcos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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