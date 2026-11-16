¿Quién fue el décimo eliminado de La Granja VIP y quién lloró por su salida?

La Granja VIP entró a su recta final pues ya solo quedan 8 granjeros y cinco semanas.

El décimo eliminado se decidió este 15 de noviembre y la decisión del público quedó entre Niurka, Ivonne Montero y Rafa Mercadante.

Bebshita también estaba nominada pero fue la primera salvada por lo que la tensión del final del programa fue sobre los tres mencionados.

Antes de la eliminación, Niurka e Ivonne tuvieron un fuerte enfrentamiento provocado por un tercero: Bobby Larios.

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El exesposo de Niurka apareció a través de un video en su papel de “amigo de Ivonne.

Niurka reaccionó con un mensaje efusivo: “Adal, por favor dile a Bobby Larios que chifle a su ma... y que qué triste mensaje le mandaron a Ivonne, mejor hubieran puesto a su papá”.

¿Quién fue eliminado de La Granja VIP este 15 de noviembre?

La decisión del público que sumó más de 200 millones de votos fue salvar a Niurka, por lo que al final quedaron Rafa e Ivonne.

Adal Ramones anunció entonces que la salvada era Ivonne y el eliminado era Rafa Mercadante.

Cuando Ivonne volvió a la Granja, Kevyn Bicolor se soltó a llorar. Cuando Adal Ramones le preguntó qué pasaba, el comediante apenas balbuceó: “no puedo hablar, se nos fue Rafa”.

Durante poco menos de una hora, Kevyn estuvo en el jardín de La Granja llorando desconsolado.

Mercadante y Bicolor habían formado una mancuerna de comedia que se convirtió en amistad.

