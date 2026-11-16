Anahí adivina quién está detrás de Carmen Tarantela; es la segunda vez que le atina en ¿Quién es la Máscara?

El duelo final del primer combate fue entre Carmela Tarantela y Alex Loro.

En esta competencia también participaron Licua Checo y La Patrona, cuyas interpretaciones fueron suficientes para ser salvados por el panel de investigadores y el público.

Sobre Alex Loro, las apuestas de los investigadores fueron que probablemente detrás de esa Máscara estaría David Zepeda o Patricio Borghetti.

En cuanto a Carmen Tarantela, las apuestas fueron más arriesgadas porque incluso se mencionó que podría ser Aislinn Derbez. Esta apuesta fue impactante porque Aislinn fue pareja de Mauricio Ochmann, uno de los investigadores.

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La otra apuesta fue Marisol del Olmo, que fue la opinión de Anahí.

¿Quién estaba detrás de Carmen Tarantela?

El segundo salvado del público fue Alex Loro y por tanto fue Carmen Tarantela la que tuvo que quitarse la Máscara.

Se reveló entonces que detrás de Tarantela estaba la actriz Marisol del Olmo, que se mostró emocionada con Anahí por haber adivinado su identidad.