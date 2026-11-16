Se cumplen 32 años DE LA DESAPARICIÓN del hermano de Ari Telch, Jacobo Grinberg: “Platico con él en las noches”

En medio de la polémica que envuelve a Ari Telch luego de darse a conocer que sus vecinos en Cuernavaca, Morelos, lo denunciaron por daños a la propiedad y por amenazas, el actor hace confesión sobre su hermano desaparecido.

Y es que en días recientes se dio a conocer que al menos cuatro vecino del histrión exhibieron sus “conductas agresivas” y lo cotejaron con audios y videos.

En uno de los audios, Telch reclama a su junta de vecinos por haberlo sacado del grupo de WhatsApp. Se escucha a una mujer que le pide que se retire porque se sienta invadida en su privacidad y su tranquilidad.

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Ari responde repetidas ocasiones: “No me retiro, no me retiro. Esto que están haciendo es una cosa diabólica e irrespetuosa”.

En otro de los audios, Ari confiesa que tomó uno de los camastros de las áreas comunes del fraccionamiento, lo cargó hasta la azotea de la casa de un vecino y se lo arrojó al patio.

“Yo sí tomé uno de los camastros, me subí a casa de Teo y aventé el camastro adentro de su casa; sí, soy un delincuente”.

Ahora, el protagonista del monólogo ‘D’Mente’ compartió un video en sus redes sociales en el que abordó el tema de su hermano desaparecido, Jacobo Grinberg, a quien se le vio por última vez el 8 de diciembre de 1994.

“Hola, buenas tardes. Les quiero presentar a mi hermano Natán. Fue mi director en ‘El Contrabajo’. Lo quise muchísimo. Fuimos vecinos, hermanos, me cuidó. Y también está otro, otro hombre que se llama Jacobo Grinberg. Yo platico con él todas las noches. Estoy loquito. Eso creo. Ah, nada más dejó treinta y tres libros publicados. Sí. Y sí, tienen razón. Yo no soy muy listo. Se robó todo el cerebro que me tocaba”, dijo Ari Telch.

Sobre su medio hermano Jacobo, se sabe que nació en la ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego se volvió profesor e investigador en la misma institución y posteriormente completó su doctorado en el New York Medical College.

En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (INPEC), financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Ese mismo año comenzó a publicar su obra más extensa: ‘Los chamanes de México’, un estudio en seis volúmenes. Su bibliografía total supera los 50 títulos, entre ellos ‘La experiencia interna’ (1975), ‘El despertar de la conciencia’ (1978) y ‘La luz angelmática’ (1983).

¿Cuándo vieron por última vez al hermano de Ari Telch?

El 8 de diciembre de 1994 no se supo más de Jacobo Grinberg. No se presentó a dar clases a la UNAM, pero su familia tardó en notificar su ausencia pensando en que estaba viaje. Y es que el catedrático solía salir de último momento o no contestar el teléfono por días.

El 12 de diciembre del mismo año, cuando cumplía 48, tampoco llegó a la reunión que habían preparado en su honor y fue hasta mayo de 1995 cuando se hizo una denuncia formal.

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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal creó una fiscalía especial para que llevaran el caso. En tanto, se supo que Grinberg había planeado un viaje al Tíbet antes de desaparecer. No hubo evidencia de que hubiera salido de México ni ingresado a Asia.

En 1996, las autoridades cerraron el caso sin encontrar ningún cuerpo ni evidencia en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.