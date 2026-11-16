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¡Tres meses duró el amor! Jorge D’Alessio confirma que ESTÁ SOLTERO tras ser captado con misteriosa mujer

Desde su divorcio con Marichelo y su nuevo truene sólo han pasado 5 meses.

Noviembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Jorge D’Alessio está soltero. Su noviazgo duró tres meses.

YouTube/Instagram

“Ahorita tengo muchas ganas de dedicarles tiempo a mis hijos”.

Hace un mes, Marichelo confirmaba la infidelidad de su exesposo Jorge D’Alessio. Aunque muchos eran los rumores, desde su separación, la exactriz se tomó un tiempo para hablar de lo innegable. Y es que ella siempre lo dejaba en el aire pero no lo decía con todas sus letras.

El matrimonio entró en crisis públicamente a finales marzo pasado. A inicios de marzo, Jorge indicaba que estaban en problemas y en junio, la pareja daba a conocer que ya habían firmado el divorcio, sin revelar cuándo ocurrió.

El 28 de agosto, el hijo de ‘La Leona Dormida’ presentó oficialmente a su nueva novia. Se trataba de Daniela Arjona, una joven colombiana de 34 años, 14 años menor que el líder de ‘Matute’.

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Desde ese momento a Jorge y a Daniela se les veía felices. Ella le enviaba mensajes como: “Feliz de compartir todo contigo, mi amor”.

Sin embargo, dos meses después, comenzó a circular un video en redes sociales en donde se le veía al músico en el concierto de ‘Grupo Firme’ con una mujer que no era su novia.

“Él fue acompañado por otra chica, la que sale a su lado de lentes. Me dicen que de repente la tomaba de la cintura y la soltaba con miedo de que lo vieran. Al final del concierto, salieron juntos rumbo a los camerinos”, escribía una cuenta de Instagram identificada como ‘Reina Veneenosa’.

Los hechos, a donde se le había visto con una supuesta misteriosa mujer ocurrieron después de que D’Alessio sufrió una caída en su presentación con ‘Matute’ en la Feria de San Francisco, en Pachuca.

Ahora, la prensa coincidió con el vocalista y le cuestionó de los rumores de su truene con Daniela Arjona, a lo que él respondió: “Estoy muy bien. Todo bien”.

Al tiempo, los reporteros le insistieron en si se daría una nueva oportunidad en el amor y en qué busca en una mujer.

“No es momento. ¿Sabes por qué? Porque ahorita tengo muchas ganas de dedicarles tiempo a mis hijos”, declaró Jorge.
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Y agregó: “Ahorita nada. El tiempo es para mis hijos. Mi tiempo libre es para mis hijos”, concluyó.

JORGE D’ALESSIO Marichelo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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