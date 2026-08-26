¿Quién es EL NOVIO DE Aldo Rendón? Conoce a Gerardo Monroy, con quien lleva 15 años de relación

“No le gusta la farándula, le da oso lo que yo hago”.

Aldo Rendón se ha convertido en una de las figuras centrales y a la vez de más polémica al interior de la cuarta temporada de ‘La Casa De Los Famosos’. Y dentro de sus conversaciones ha puesto sobre la mesa detalles de Gerardo Monroy, su pareja y de lo más de 15 años que llevan juntos.

El influencer se refiere siempre a él como ‘Gera’ o ‘El Gera’, pero en el ámbito musical en el que se desenvuelve se le conoce como ‘Señor Skelter’.

Está en España estudiando, según lo dicho por Aldo.

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Tiene algunos sencillos publicados como ‘Der Herr’, ‘El canto del fenómeno’, ‘Estrella blanca’, ‘Le manque’, entre otros, y que están disponibles en plataformas musicales.

Gerardo mantiene un bajo perfil, “no le gusta la fama”, ha dicho Rendón, al grado de que “le da oso lo que yo hago”, ha manifestado.

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Aunque en su cuenta de Instagram comparte algunas fotos de sus viajes y también comparte algunos de sus looks, de modo que el fashion stylist le suele dejar comentarios para elogiarlo.

