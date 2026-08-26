¡’Ese Pérez’ y Luis tuvieron contacto con el exterior!, ¿No es EXPULSIÓN DIRECTA como a Niurka?

“Por haber violado una norma fundamental de este reto, tienes que abandonar la casa en este momento por la puerta del almacén, para siempre”.

Mientras ‘Ese Pérez’, Luis Chaparro y Yanet García permanecieron en ‘El Exilio’, los primeros dos tuvieron contacto con el exterior. Y es que el día de ayer, 25 de agosto, fue cumpleaños de ‘Ese Pérez’, por lo que amigos, familiares y el cantante Eduin Caz acudieron a las afueras de ‘La Casa De Los Famosos México’.

El vocalista de ‘Grupo Firme’ le llevó serenata a su amigo ante su “injusta” permanencia lejos de ‘La Casa’ y sus comodidades.

La presencia de Caz también acarreó la llegada de los medios de comunicación, por lo que decenas estaban afuera de las instalaciones del reality.

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@monadelaslomas2 Si todo mundo lo sabe, la producción de @LA CASA DE LOS FAMOSOS MX lo sabe! EXPULSIÓN INMEDIATA DE @eseperezoficial_ y @Luis Chaparro ♬ original sound - PovBroWhat

Entre la euforia del momento, varios de los cercanos de ‘Ese Pérez’ tomaron el micrófono para mandarle mensajes. Caz le dijo que podía abandonar el reality, que para él ya era un ganador. Palabras como esas, hicieron que el habitante intentara acercarse a los suyos, a quienes veía a la distancia. Incluso buscó saltar una barda, pero en ese momento ‘La Jefa’ le dijo que si intentaba cualquier maniobra estaría nominado directamente.

Entre la gente que estaba afuera también llegaron seguidores de Luis, quienes aprovecharon para mandarle un mensaje y decirle que lo estaba haciendo muy bien.

Luego de la breve cercanía, ‘La Jefa’ les pidió a ‘Ese Pérez’, Luis y Yanet que entraran a la cabaña y luego subieron la música para disimular los mensajes de sus cercanos en el exterior.

Ante los hechos, usuarios en redes sociales evidenciaron ese contacto con el exterior y cuestionaron si esas acciones no ameritaban una expulsión directa como ocurrió en 2005 con Niurka.

Nos toman el pelo y todos los que vemos #LaCasaDeLosFamososMéxico creyendo jaja #LaCasaDeLosFamososMx más pendejos no podemos ser. https://t.co/X76je0y3fP — 𝗘𝗱𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗚𝗼𝗮𝗹𝘀 (@tiogoals) August 26, 2026

¿Qué hizo Niurka y por qué la expulsaron?

La vedette cubana formaba parte de la cuarta edición de ‘Big Brother VIP’, en 2005, cuando al romper la regla de aislamiento tuvo que “abandonar la casa para siempre”.

Niurka subió al techo de la casa para intentar comunicarse con el exterior, motivada en parte por la necesidad de tener contacto con su entonces pareja, Bobby Larios.

Por ello, la producción lo interpretó como una violación directa.

“Hace unos momentos ocurrió algo que nunca había sucedido en ‘Big Brother México’: uno de los habitantes rompió una de las reglas principales del juego, la regla del aislamiento”, mencionó Verónica Casto.

Al tiempo, mencionó que en más de tres años y con cerca de 85 participantes, nunca se había dado un caso de indisciplina.

“Por haber violado una norma fundamental de este reto, tienes que abandonar la casa en este momento por la puerta del almacén, para siempre”, fue la sentencia para Niurka.

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El reality de celebridades se desarrolló entre el 1 de mayo y el 3 de julio de 2005 con 22 famosos conviviendo durante 64 días bajo vigilancia constante. Sasha Sokol fue la ganadora y Verónica Castro conducía la emisión.