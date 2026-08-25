Eduin Caz le pinta dedo a La Casa de los Famosos México por mandar al exilio a Ese Pérez

La cara de Ese Pérez lo dijo todo cuando le confirmaron que era uno de los tres muebles de La Casa de los Famosos México, y luego fue llevado por La Mudanza hacia El Exilio junto a Yanet García y Luis Chaparro.

Y aunque los votos del público fueron quienes decidieron a los tres habitantes muebles, en el exterior se detonaron reacciones de sus amigos, como Eduin Caz.

El vocalista de Grupo Firme no ocultó su molestia por ver a su amigo Ese Pérez en el Exilio, en pleno día de su cumpleaños.

Su publicación en su cuenta de Instagram se viralizó rápidamente. Aparecía en una selfie con un mensaje directo a la producción de La Casa de los Famosos México.

“No tenían que hacer lo que hicieron. Es su cumpleaños. Pero si así es el juego, juguemos”, escribió Eduin Caz.

¿Cómo reaccionó Ese Pérez en El Exilio?

Debido a que se les dijo que fue por votos del público, Ese Pérez no puede creer que lo consideren mueble. Sus compañeros le dicen que es ‘el alma de La Casa’, y ya surgieron teorías del porqué terminó ahí.

Una de ellas es que Masad y su legión de fans lo enviaron al Exilio. Ese Pérez tampoco descarta que realmente sea un mueble. Mariana Ochoa, por ejemplo, apuntó a que quizá es un castigo por su comportamiento, mientras Flor Vigna apostó a que fue resultado del hate en su contra, aunque sea amado por otra parte del público.

Ese Pérez no podía ocultar su desconcierto.

“No sé si sea una broma. Si es broma está chida. Pero no m4mes... Vengo de un carrusel. No sé qué esté pasando afuera”, dijo Ese Pérez, seguido de un silencio profundo.

“Siento que la gente me jugó una broma. No le encuentro razón. Yo siento que no merezco estar aquí”, dijo Ese Pérez.