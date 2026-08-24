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Yahir, Memo y Aldo NO CREEN que La Casa de los Famosos México esté ABURRIDA: "¿Te creíste los mensajes del público?”

Galilea Montijo los confrontó con la realidad, pero cuestionan todo y no piensan reaccionar al conflicto.

Agosto 24, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Yahir, Aldo y Memo

ViX,La Casa de los Famosos México

“La Casa de los tibios”, “la casa de los ositos cariñositos”, “la casa de los muebles” y más frases se repiten en redes sociales al mencionar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Y después de que Galilea Montijo los regañara para que despertaran, finalmente ocurrió en la gala de eliminación donde se fue Moisés Peñaloza.

La noche del 23 de agosto, la producción mostró a los habitantes los mensajes que circulan en redes sociales resaltando lo aburrido que fue el primer mes de competencia. Luego procedieron a cancelar el posicionamiento “porque no tiene caso” y Galilea Montijo cuestionó uno a uno a los nominados.

Pese a que los mensajes del público los tachaban de MUEBLES y aburridos, hubo quienes no creyeron: Yahir, Memo Schutz y Aldo Rendón son algunos de ellos. “Eso es el juego también. Hubo récord de votaciones... ", es el argumento de Memo.

Aldo Rendón, por su parte, cuestionó: "¿Alguien va a evidenciar un fracaso? Y luego dicen que hay récord de votos...”. Incluso mencionó que si un negocio suyo no funcionaba, no presumiría su falta de clientela.

Memo y Yahir coinciden en que no habrá conflicto de su parte...

Pero, ¿Qué dice el público?

Las opiniones se dividen, pero la mayoría de publicaciones en X apuntan a que los habitantes cometen un error al no creer el mensaje de que La Casa está aburrida.

Si bien hay quienes opinan lo mismo, otros más creen que ni diciéndoles sus verdades a la cara, despertarán...

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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