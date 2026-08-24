Yahir, Memo y Aldo NO CREEN que La Casa de los Famosos México esté ABURRIDA: "¿Te creíste los mensajes del público?”

“La Casa de los tibios”, “la casa de los ositos cariñositos”, “la casa de los muebles” y más frases se repiten en redes sociales al mencionar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Y después de que Galilea Montijo los regañara para que despertaran, finalmente ocurrió en la gala de eliminación donde se fue Moisés Peñaloza.

La noche del 23 de agosto, la producción mostró a los habitantes los mensajes que circulan en redes sociales resaltando lo aburrido que fue el primer mes de competencia. Luego procedieron a cancelar el posicionamiento “porque no tiene caso” y Galilea Montijo cuestionó uno a uno a los nominados.

Pese a que los mensajes del público los tachaban de MUEBLES y aburridos, hubo quienes no creyeron: Yahir, Memo Schutz y Aldo Rendón son algunos de ellos. “Eso es el juego también. Hubo récord de votaciones... ", es el argumento de Memo.

Aldo Rendón, por su parte, cuestionó: "¿Alguien va a evidenciar un fracaso? Y luego dicen que hay récord de votos...”. Incluso mencionó que si un negocio suyo no funcionaba, no presumiría su falta de clientela.

Aldo le dice a Yahir que criticas buenas o malas le dan raiting al proyecto, están en medio de una plática buenísima y cambian la cámara. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/E7FsamK73e — Julio Núñez (@julioamx) August 24, 2026

Memo y Yahir coinciden en que no habrá conflicto de su parte...

Pero, ¿Qué dice el público?

Las opiniones se dividen, pero la mayoría de publicaciones en X apuntan a que los habitantes cometen un error al no creer el mensaje de que La Casa está aburrida.

Si bien hay quienes opinan lo mismo, otros más creen que ni diciéndoles sus verdades a la cara, despertarán...

🏳️ Yahir, Aldo, Luis y Memo cuestionándose si los posts que les enseñaron serán ciertos o falsos…



uy chica, producción les puede poner las pruebas en 4K y ellos van a preguntar si será real 😭



Tal parece que NADA los hará despertar.#LaCasaDeLosFamososMx… — Yo opino que: #LCDLFMx4 (@SeeUrSins) August 24, 2026

Yahir, Memo y Aldo sin creer que los comentarios son reales y que la casa está de hueva y ya ni queremos ver el 24/7 durante el día porque puro duermen. #LaCasaDeLosFamososMx — mother (@borahaebiased) August 24, 2026

Hahaha el Yahir dice que el no se creyo los supuestos twits de la gente que dice que el programa esta de hueva porque no se pelean y Aldo esta de acuerdo dice: "no exhibes un fracaso" Yo estoy de acuerdo con ellos.#LaCasaDeLosFamososMx — BrujahDeimos (@BrujahDeimos) August 24, 2026

Es increible que Yahir no cree lo de los comentarios, ni Aldo, ni Memo ni Luis, que nadie evidenciaria su fracaso, y pues es real, y estan evidenciando su fracaso #LaCasaDeLosFamososMx — Chi (@LaDeidadChi) August 24, 2026

Aldo y yahir piensan que los post eran fake ajajajaj y les pusieron los mas suaves #lacasadelosfamososmx — CHESTER (@nozchart) August 24, 2026

Yahir, Aldo y Memo diciendo que no creen que los post que pusieron. Sean reales !! Siguen en su modo good vibes!! Aldo diciendo que si está aburrido que le cambiemos #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/RuTUiAc9Xz — Codigovertex (@codigovertex) August 24, 2026

Yahir le pregunta a Aldo que si creyó en lo de los tweets y ambos dicen que no. Si supieran 🥱. Hoy Mariana Ochoa prendió la mecha. Si dejan que se apague son unos pendejos. Sigamos apoyando a Mariana. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FimDDzW7yK — Gerardo Perry (@gerardoperry) August 24, 2026

yahir y aldo piensan que los tuits son falsos, ni como ayudarles #lacasadelosfamososmx — mirtazapine (@feelingsoglum) August 24, 2026