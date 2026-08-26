Detienen a dos hombres por FRAUDE EN EL EXAMEN de ingreso a la UNAM; se hicieron pasar por estudiantes

“La UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades”.

La Fiscalía de la ciudad de México detuvo a dos hombres por fraude durante la aplicación del examen de admisión de la UNAM 2026. Ambos cobraban para responder los exámenes en lugar de los aspirantes.

Según las autoridades, Edgar ’N’ y David ’N’, habrían cobrado a los estudiantes para responder por ellos la prueba en línea de ingreso a licenciatura.

“De acuerdo con la investigación, durante mayo y junio de 2026, ambos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia ‘Más Preparación’, de la cual eran operadores, para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban personalmente la evaluación”, confirmaron las autoridades.

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Las investigaciones establecen que los sospechosos presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores. Las denuncias sobre estas prácticas derivaron en las pesquisas.

“La UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades”, puntualizó la Fiscalía.

Por ello, se llevaron a cabo diversos análisis de información, archivos digitales y entrevistas, lo que permitió relacionar las pruebas con sedes de la academia e identificar la posible participación de los detenidos.

Con los datos recabados el Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión contra ambos imputados y autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos, las cuales se cumplimentaron este martes 25 de agosto.

“Fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema”, indicaron.

Edgar ’N’ y David ’N’, permanecen bajo el resguardo de las autoridades, por lo que en las próximas horas se dará a conocer su situación jurídica.

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Finalmente, la Fiscalía señaló que la investigación continúa abierta para identificar a otras personas posiblemente relacionadas y definir si estas prácticas fueron usadas en otros procesos y no sólo en el examen de admisión de la UNAM 2026.