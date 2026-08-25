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¿Mariana Ochoa ESTUVO EMBARAZADA de Bisogno? Así llegó Daniel a contárselo a Pati Chapoy

En redes sociales se filtró un video del momento en el que la líder de ‘Ventaneando’ cuenta qué pasó entre la exOV7 y el fallecido conductor.

Agosto 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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¿Mariana Ochoa iba a tener un hijo con Bisogno?

YouTube

“Un día llegaste muy preocupado diciéndome que Mariana te había dicho que posiblemente estaba embarazada”.

En medio de la polémica que está protagonizando Mariana Ochoa al interior de ‘La Casa De Los Famosos’ se hizo viral un video en el que Pati Chapoy cuenta el día en que llegó Daniel Bisogno a contarle que estaba preocupado porque la exOV7 podía estar embarazada.

Fue a inicios del año 2000 cuando la cantante y el conductor sostuvieron un romance que no duró ni un año.

“Yo te voy a ventanear porque un día llegaste muy preocupado diciéndome que Mariana te había dicho que posiblemente estaba embarazada”, advirtió Chapoy.

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Bisogno quiso negar o pedirle mesura diciéndole que sólo a ella se lo había contado.

“Claro, si tu llegaste aquí muy preocupado”, mencionó la líder de ‘Ventanenado’, a lo que Daniel respondió: “Pero sólo contigo, Pati”.

Luego se escucha a Pedro Sola cuestionado: “¿Hubo de todo?”, a lo que Chapoy contesta: “Claro que hubo de todo”.

Después, la conductora central de la emisión vespertina continúa con el relato.

“Y obviamente se hizo la prueba y resultó que no estaba embarazada de Daniel”.

Al tiempo y en tono de broma, ‘El Muñeco’ reacciona: “Pero yo sí. Seis perritos tuve”.

Esa anécdota fue contada, pues en el programa presentaban una cápsula en la que le cuestionaban a la ahora habitante de ‘La Casa De Los Famosos’ sus dichos sobre estar arrepentida de haber sido novia del fallecido presentador.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Mariana dijo ante la cámara: “¿Yo?, no pues no, alguien se lo inventó. Él lo sabe, lo quiero mucho y le mando un beso”.

Daniel Bisogno Mariana Ochoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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