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Galilea Montijo aparece de sorpresa en gala de martes para ELIMINAR a uno de los muebles de La Casa

La Casa de los Famosos México no se guardó las emociones en el día del cumpleaños de Ese Pérez.

Agosto 25, 2026 • 
TVyNovelas
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Galilea Montijo

ViX

Galilea Montijo llegó a la gala del martes 25 de agosto en un hecho inédito. Ella solo asiste los miércoles de nominación y domingos de eliminación, pero esta vez asistió para despedir a uno de los tres muebles que durmieron una noche en El Exilio.

Después de que Galilea los invitó a despertar al espíritu de competencia, y Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro fueron llevados por La Mudanza al Exilio, los ánimos se encendieron en La Casa de los Famosos México.

La Jefa les preguntó, uno a uno: “De acuerdo con su participación en el juego y su compromiso con la competencia, ¿quién quieres que regrese a la competencia?”.

Por Luis, votaron:
Masad
Cynthia Klitbo
Ernesto Laguardia

Por Yanet, votaron:
Brianda Deyanara
Yahir

Por Ese Pérez, votaron:
Aldo Rendón
Flor Vigna
Mariana Ochoa
Karina Torres
Memo Schutz

Los habitantes eligieron a la quinta persona ELIMINADA

Después de los votos de los habitantes, quedó claro: Vuelven a la competencia Ese Pérez y Luis Chaparro.

Yanet García fue eliminada en pleno martes 25 de agosto, no en gala de domingo como habitualmente se realizaba.

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