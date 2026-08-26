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Flor Vigna vs. Mariana Ochoa: Los videos del pleito y cuando hablan a espaldas la una de la otra

¿Quién ganó?

Agosto 25, 2026 • 
MrPepe Rivero
flor-mairana-ochoa-.jpg

Flor Vigna y Mariana Ochoa

ViX

Después de que Galilea Montijo los invitó a despertar al espíritu de competencia, y que tres habitantes fueron llevados por La Mudanza al Exilio, los ánimos se encendieron en La Casa de los Famosos México.

Desde el domingo 23 de agosto, previo a la eliminación de Moisés Peñaloza, Mariana Ochoa dijo ante el público que consideraba que Flor Vigna utilizaba a Ese Pérez para inventarse una historia de amor que en el exterior no continuaría.

Eso, para Flor, fue muestra de que Mariana le tiró “mi3rda”, pese a que llevaban buena relación de convivencia. Así que al exponer sus puntos, Vigna le reclamó a Ochoa por querer ganar votos del público atacándola.

En redes sociales se viralizaron los clips de la pelea, en la que algunos dan por ganadora a Flor Vigna, y otros a Mariana Ochoa, quien insistió en que no atacó personalmente a Flor, sino a su estrategia dentro del juego.

Por cierto, Flor Vigna terminó lo suyo con Ese Pérez, minutos después de la gala de eliminación.

¿Qué más se dijeron?

Flor vs. Mariana

¿Qué han dicho la una de la otra?

Mariana ha hablado de Flor...

Flor tildó de “fracasada” a Mariana Ochoa

¿Qué dice el público?... Las opiniones se dividen entre quienes respaldan a la argentina, y otros a la mexicana.

@emZkPr Flor Vigna está tratando de hacer quedar mal a Mariana igual que lo hizo con Arantza.

Esta vez no te va a funcionar, malagradecida muerta de hambre.

Mariana Ochoa Flor Vigna La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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