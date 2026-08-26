Flor Vigna vs. Mariana Ochoa: Los videos del pleito y cuando hablan a espaldas la una de la otra

Después de que Galilea Montijo los invitó a despertar al espíritu de competencia, y que tres habitantes fueron llevados por La Mudanza al Exilio, los ánimos se encendieron en La Casa de los Famosos México.

Desde el domingo 23 de agosto, previo a la eliminación de Moisés Peñaloza, Mariana Ochoa dijo ante el público que consideraba que Flor Vigna utilizaba a Ese Pérez para inventarse una historia de amor que en el exterior no continuaría.

Eso, para Flor, fue muestra de que Mariana le tiró “mi3rda”, pese a que llevaban buena relación de convivencia. Así que al exponer sus puntos, Vigna le reclamó a Ochoa por querer ganar votos del público atacándola.

Eso Mariana, dale con el plato y no dejes que agarre la pinch3 bandera de mujer 🙄#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/xITV93U4jq — Mr.Raccoonink (@mr_raccoonink) August 25, 2026

Pobre Mariana, se fue Yanet y Flor ya se agarró con ella, lo gracioso es que todo lo que le reclama es lo que ella hace, porque mientras Yanet le ayudaba con el pelo ella se iba a hablar mal a sus espaldas, la incongruencia!#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/i9ZCCQrzaf — ؘ (@miaonassis) August 25, 2026

En redes sociales se viralizaron los clips de la pelea, en la que algunos dan por ganadora a Flor Vigna, y otros a Mariana Ochoa, quien insistió en que no atacó personalmente a Flor, sino a su estrategia dentro del juego.

Por cierto, Flor Vigna terminó lo suyo con Ese Pérez, minutos después de la gala de eliminación.

Pleito entre Flor y Mariana tiene sus pensamientos claros y decisivos 👏🏼 le sacó cosas que nada que ver y pues ni modo Flor te topaste con pared, bye bye😏🤚🏼

Wow 👁️👄👁️#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/YH5iDMXi14 — Mr.Raccoonink (@mr_raccoonink) August 25, 2026

Cómo dijo Aldo el otro día, flor está mal de la cabeza, Mariana la acabo, aquí si mi respeto, también le dijo que se inventa cosas en su cabeza y ella víctima que la atacó



Brianda amor, tu estás presenciando todo, por favor reaccionaa ante el juego#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/HZtMNahWbR — Catalina 🐩 (@Catalin03041619) August 25, 2026

¿Qué más se dijeron?

Mariana analizando la discusión con Flor tiene sus pensamientos claros, se va a poner aceitito para que se le resbale todo lo que venga de Flor y cree que a Flor se le fueron las cabras a Júpiter y es cierto 🙂‍↕️ #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/mNhexUJWYY — Mr.Raccoonink (@mr_raccoonink) August 25, 2026

Flor vs. Mariana

Flor Vigna hablando de Mariana Ochoa: Debe ser muy fuerte haber tenido éxito cuando sos chiquita y que de grande tengas que tener esa actitud tan fea de tirar a otra mujer para ser vista 🤡

JJAJA HABLÓ LA QUE LE TIRA A YANET DESDE EL PRIMER DÍA, ADEMÁS MARIANA TIENE LA… pic.twitter.com/RAIiVMlulz — David Arellano (@DavidHernare) August 25, 2026

¿Qué han dicho la una de la otra?

Mariana ha hablado de Flor...

Ahí están las veces que Mariana ha hablado a las espaldas de Flor hasta Aldo la llamó amarra navajas y la lame botas se calló con el porque no tiene los huevos de ponerse con el y creyó que Flor no le iba a decir nada. #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/fE7uQsJ1ES — pochacco (@oye_midori) August 25, 2026

Flor tildó de “fracasada” a Mariana Ochoa

Flor refiriéndose a Mariana como señora mayor FRACASADA



😨😨#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/dPRR7nztB7 — Amyx (@soylamix) August 24, 2026

¿Qué dice el público?... Las opiniones se dividen entre quienes respaldan a la argentina, y otros a la mexicana.

A TI LO QUE TE ENCABRONÓ VICTIFLOR ES QUE MARIANA TE HAYA DESENMASCARADO TU ESTRATEGIA DE CARPETA FALSA #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8r6Ll29wPm — Ghostty (@mayers44) August 25, 2026

@emZkPr Flor Vigna está tratando de hacer quedar mal a Mariana igual que lo hizo con Arantza.

Esta vez no te va a funcionar, malagradecida muerta de hambre.

Flor Vigna está tratando de hacer quedar mal a Mariana igual que lo hizo con Arantza.



Esta vez no te va a funcionar, malagradecida muerta de hambre. #LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/9KRoMb3Rxl — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 25, 2026