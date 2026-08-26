‘Ántrax’ podría sufrir necrosis y PERDER UN DEDO tras grave accidente picando cebolla en ‘MasterChef 24/7’

“Quería tatuarme algo que me recordara a MasterChef, pero creo que me llevo algo que me lo va a recordar de por vida”.

Fue el pasado 20 de agosto cuando el participante ‘Ántrax’ de ‘MasterChef 24/7’ anuncio su salida definitiva de la competencia luego de sufrir un accidente en el que se corto parte de un dedo mientras picaba cebolla.

El creador de contenido rompió en llanto al asegurar que no estaba en condiciones de seguir jugando tras ser operado a causa de una severa cortadura en el dedo pulgar.

“Bueno, buenas noches y primero que nada una disculpa por no haberme podido presentar antes. Estuve concentrado en la recuperación, en poder mejorar para volver a cocinar”, inició su mensaje el competidor.

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Al tiempo, explicó que “el doctor me dijo que va a ser imposible seguir cocinando. Tengo que estar en reposo obligatorio, no puedo cargar cosas pesadas, correr o estar cerca de algo caliente y pues sabemos que eso es imposible aquí.

“Me pega porque quería que fuera por la cocina y fue por la cocina a final de cuentas. Quería tatuarme algo que me recordara a MasterChef, pero creo que me llevo algo que me lo va a recordar de por vida. La salud es lo más importante y creo que también es un buen mensaje tomarlo de esta forma, de que me retiro para cuidar mi cuerpo y siempre no va a haber competencia o premio que sea más importante que nuestra salud”, subrayó.

Sin embargo, la preocupación creció entre los seguidores de ‘Ántrax’ porque, según sus dichos, necesita estar bajo observación de expertos ante la duda de la aparición de necrosis si el tejido afectado no evoluciona favorablemente.

Luego, en una transmisión, el exparticipante reveló que la cirujana le dio un alto porcentaje de probabilidad de padecer necrosis en su dedo pulgar aunque va avanzando con los tratamientos y por el momento tiene un 20% de probabilidad de que suceda.

“Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los chefs de dentro del mundo ‘MasterChef’, no tengo palabras y en este momento no me daría el tiempo para mostrarles mi gratitud hacia trabajo tan profesional que hacen y todo lo que nos transmitieron”, agregó el creador de contenido.

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Y finalizó expresando: “A mis queridos compañeros decirles que falta muy poco, no la aflojen, créanme que se ven increíbles y todo lo que hacen, todo el esfuerzo, créanme que se ve afuera, entonces entréguenlo todo, no se guarden nada”, pidió ‘Ántrax’ a cada uno de los cocineros que sigue en ‘MasterChef México 24/7’.