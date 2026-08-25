Dolly Parton murió a los 80 años: ¿Qué le pasó a la legendaria cantante, actriz y compositora?

Murió la cantante, compositora y actriz Dolly Parton, a los 80 años. Su familia confirmó la triste noticia, aunque no se expuso públicamente la causa del deceso.

El sitio TMZ reportó que Dolly murió la mañana del martes 25 de agosto.

Sobre la causa de la muerte, no se ha confirmado, pero en una entrevista con la revista People, Dolly Parton dijo que batallaba con algunos problemas de salud.

Dolly Parton tuvo problemas de salud desde los años 80, y lamentaba que no podría salir de gira como solía hacerlo. Sin embargo, a People le comentó que había estado trabajando con compañías que producen conciertos con avatares, y que el suyo estaba en la primera fase de desarrollo.

“Espero lanzar un gran show como estos en Nashville. ¿No es una locura? No tendré que presentarme en persona, pero aún así me seguirán pagando. Suena como un buen negocio para mí”.

¿Quién fue Dolly Parton?

Originaria de Tennessee, nació el 19 de enero de 1946 en una familia con 11 hermanos. En los años 70 saltó a la fama por su peculiar voz y estilo.

También fue actriz en distintas películas exitosas de comedia y drama. En 1986 inauguró un parque temático en honor a la cultura de los Apalaches.

Su influencia se nota en artistas como Miley Cyrus, y siempre destacó por sus obras benéficas.

La artista deja éxitos como “Jolene”, “9 to 5” y “I Will Always Love You”, que aunque se popularizó por la versión de Whitney Houston, realmente era un éxito de Dolly Parton.

Descanse en paz.