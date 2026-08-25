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Ernesto Chavana aparece con el ROSTRO DESFIGURADO: un ojo cerrado y moretones; ¿qué le pasó?

El presentador de televisión preocupó a sus seguidores tras compartir imágenes donde luce irreconocible.

Agosto 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ernesto Chavana apareció con el rostro desfigurado.

Instagram

“Ahorita todavía no lo alcanzo a abrir. No, sí la golpiza estuvo buena”.

Mediante su cuenta de Instagram, Ernesto Chavana publicó imágenes en las que luce irreconocible y con el rostro completamente desfigurado. El presentador de ‘Es Show’ preocupó a sus seguidores.

Y es que el regiomontano compartió un video en donde se le ven golpes, hinchazón, un ojo cerrado y hasta la papada hinchada. ¿Qué le pasó? Él mismo reveló por qué está así.

Fue hace un poco más de un mes cuando su colega, Oscar Burgos, confirmó que se subirán al ring y pelearán en el ‘Ring Royale 2’, un enfrentamiento que Poncho de Nigris calificó como un “clásico de regios”.

TE RECOMENDAMOS: Oscar Burgos y Ernesto Chavana confirman que PELEARÁN en el ‘Ring Royale 2’: “clásico de regios”

“Los entrenamientos de box han sido muy duros esta semana. Le di con todo y me dieron con todo, creo que le di muchos carazos a los puños del rival. Me estoy preparando para el combate frente a Oscar Burgos”, explicó Chavana.

Al tiempo, mencionó que espera que la magnitud de los golpes y la hinchazón de la mejilla y pómulo disminuyan rápidamente.

“Yo creo que de aquí a la fecha del combate ya voy a poder ver con este ojo. Ahorita todavía no lo alcanzo a abrir. No, sí la golpiza estuvo buena... Arriba del ring hay que darle con todo”, declaró.

También aclaró que a pesar de los golpes, no suspenderá sus apariciones en la televisión y realizará sus actividades de manera normal.

Muchos seguidores del comunicador se preocuparon, aunque otros se burlaron de la apariencia de Chavana y hasta hicieron memes.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ernesto Chavana se opone rotundamente a cirugía estética de su hija de 22 años: “Me siento frustrado”

“Jajajaja que si esos son los entrenamientos no me imagino el combate”, “es que nada más a usted se le ocurre subirse al ring a su edad”, “parece filtro”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en su publicación.

Ernesto Chavana
 Ring Royale
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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