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Aldo Rendón
Aldo Rendón, estilistra de celebridades como Belinda, Galilea Montijo, Paris Hilton y Kenia Os; y participante de La Casa de los Famosos México 2026
Famosos
Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos
Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores
Julio 09, 2026
·
Alejandro Flores