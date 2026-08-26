Interrumpen transmisión de ‘Ventaneando’ para anunciar triste pérdida del padre de Rosario Murrieta

La conductora de TV Azteca, Rosario Murrieta, enfrenta un difícil momento pues se dio a conocer que su padre murió. La noticia fue confirmada este martes 25 de agosto durante la transmisión de ‘Ventaneando’.

Al tiempo, sus compañeros expresaron su solidaridad.

Fue Pedro Sola el primero en enviar un mensaje de solidaridad a Rosario durante el programa. El conductor compartió que la periodista había enfrentado los últimos días con entereza y que, aunque se había mostrado fuerte, horas antes les habría comunicado de su pérdida.

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Según los presentadores de la emisión vespertina, don Ignacio Murrieta tenía 94 años y había atravesado problemas de salud durante los últimos meses. También comunicaron que en sus últimos momentos estuvo acompañado por su hija Rosario, quien lo recibió en su casa.

En tanto, Linet Puente destacó la fortaleza con la que la comunicadora enfrentó la situación.

El equipo de ‘Ventaneando’ también expresó públicamente sus condolencias a Rosario y a toda su familia. A través de sus redes sociales, el programa lamentó el fallecimiento de Ignacio Murrieta y manifestó su acompañamiento a la periodista ante la pérdida.

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En #Ventaneando lamentamos la sensible pérdida de Ignacio Murrieta, padre de Rosario Murrieta 🕊️⬇️ #AztecaUNO https://t.co/vQiq0w7Myp — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 25, 2026

Debido al duelo, Rosario se ausentará temporalmente del programa. Sola indicó que probablemente la periodista regresará la próxima semana, una vez que tenga tiempo para afrontar la pérdida y permanecer junto a sus seres queridos.

Descanse en paz.