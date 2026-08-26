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Interrumpen transmisión de ‘Ventaneando’ para anunciar triste pérdida del padre de Rosario Murrieta

Hay luto en el programa de Pati Chapoy tras la noticia del deceso del papá de la comunicadora.

Agosto 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Rosario-Murrieta.jpg

La periodista Rosario Murrieta enfrenta el duelo por la muerte de su padre.

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La conductora de TV Azteca, Rosario Murrieta, enfrenta un difícil momento pues se dio a conocer que su padre murió. La noticia fue confirmada este martes 25 de agosto durante la transmisión de ‘Ventaneando’.

Al tiempo, sus compañeros expresaron su solidaridad.

Fue Pedro Sola el primero en enviar un mensaje de solidaridad a Rosario durante el programa. El conductor compartió que la periodista había enfrentado los últimos días con entereza y que, aunque se había mostrado fuerte, horas antes les habría comunicado de su pérdida.

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Según los presentadores de la emisión vespertina, don Ignacio Murrieta tenía 94 años y había atravesado problemas de salud durante los últimos meses. También comunicaron que en sus últimos momentos estuvo acompañado por su hija Rosario, quien lo recibió en su casa.

En tanto, Linet Puente destacó la fortaleza con la que la comunicadora enfrentó la situación.

El equipo de ‘Ventaneando’ también expresó públicamente sus condolencias a Rosario y a toda su familia. A través de sus redes sociales, el programa lamentó el fallecimiento de Ignacio Murrieta y manifestó su acompañamiento a la periodista ante la pérdida.

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Debido al duelo, Rosario se ausentará temporalmente del programa. Sola indicó que probablemente la periodista regresará la próxima semana, una vez que tenga tiempo para afrontar la pérdida y permanecer junto a sus seres queridos.

Descanse en paz.

Ventaneando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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