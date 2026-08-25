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Novio de Claudia Lizaldi revela VIDA DE EXCESOS: “contrataba escorts y hacía reventón tres días”

El entrenador dio detalles de cómo tocó fondo y terminó en la ruina.

Agosto 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Pedro Moctezuma contó cómo llevaba una vida llena de excesos.

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“Llegaba a Nueva York a veces y contrataba tres escorts de tres mil dólares cada una, iba y hacía reventón tres días y pues sí, las cuentas eran así espeluznantes”.

Hace unos días le preguntaron a Claudia Lizaldi sobre su noviazgo con Pedro Moctezuma, mismo que ha estado en el ojo del huracán por diversas polémicas. Y es que en sus redes sociales han dejado de compartir fotografías juntos. La conductora dijo que todo estaba bien y no daría más detalles.

Sin embargo, el que profundizó pero en pasajes de su vida fue Moctezuma.

En una entrevista con Sofía Sánchez Navarro, la pareja de Lizaldi desveló que su vida había estado llena de excesos de todo tipo, mismos que lo hicieron tocar fondo y terminar en la quiebra.

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Pedro aseguró que pudo cambiar hasta que cumplió 50 años, luego de tres divorcios, cinco hijos y deudas infinitas, además del daño que ya se había provocado. Pero que en el pasado vivía en el límite y estaba en un ambiente y con gente donde “era normal”.

“Tenía gente a mi alrededor que íbamos así a pagar por sexo, ellos me enseñaron esto. Entonces era una locura y sí, yo llegaba a Nueva York a veces y contrataba tres escorts de tres mil dólares cada una, iba y hacía reventón tres días y pues sí, las cuentas eran así espeluznantes”, le contó a la popular conductora de radio.

Al tiempo, le expresó que “me da un poco de pena hablar de esto porque es muy duro, pero sí, sí lo viví. Hoy que lo escribo es para que no lo hagan, eso no se debe de hacer, esto es una locura. Esto no lo habló con presunción y para ‘wow’ este gü*y, lo hablo porque en ese momento yo no sabía que eso estaba tan mal porque yo había crecido en ese ámbito, yo había crecido en eso, entonces era para mí normal”, manifestó.

El tío de Frida Sofía, continuó hablando de que estaba habituado al consumo “de prostitución, de drogas, de alcohol, de locura, de glamur, de todo esto y también me llevó a la quiebra, a perder todo… casas, departamentos, terrenos, todo”.

Moctezuma aseguró que estaba en Tulum cuando tuvo una sobredosis y después de sobrevivir le pidió a Dios una oportunidad para dejar atrás todo.

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El entrenador puede contar que lleva ocho años limpio y con una disciplina en el ejercicio, la comida y la salud mental.

Pedro Moctezuma claudia lizaldi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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